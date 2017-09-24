امیر رضا محمدی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر در پلدختر اظهارداشت: یک دستگاه تریلر کشنده به شماره ۸۵۸ع۱۷ایران۴۷ به رانندگی «محمود صحرا نورد» که از خرم آباد به سمت خوزستان در حرکت بود در پیچ «افرینه» واژگون شد که راننده تریلر به شدت زخمی و توسط نیروهای امدادی به بیمارستان انتقال یافت.

وی با بیان اینکه بر اثر این واژگونی تمام ۲۴هزار لیتر محموله آن وارد محیط زیست و خاک منطقه شد، تصریح کرد: تلاش نیروهای محیط زیست برای جلوگیری از ورود نفت کوره و آلودگی به رودخانه کشکان همچنان ادامه دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر گفت: علت حادثه توسط کارشناس پلیس راه، سرعت بالا و عدم کنترل وسیله نقلیه توسط راننده تریلر کشنده اعلام شده است.