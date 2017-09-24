حملات هوایی روسیه به مواضع تروریستها در حومه ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری اعلام کردند که بیش از ۲۵ نفر از افراد مسلح وابسته به گروه موسوم به هیئت تحریر الشام در جریان حملات هوایی روسیه به مواضع این گروه در اطراف خان السبل در حومه جنوب شرقی ادلب کشته و زخمی شده اند.

از سوی دیگر بر اثر حملات موشکی گروههای مسلح به منطقه العدوی در شهر دمشق یک شهروند سوری زخمی شد.

خبر دیگر اینکه داعشی ها مانع از خروج دهها خانواده از مناطق تحت اشغال آنها در حومه شرقی دیرالزور می شوند و آنها مجبور به بازگشت پس از وضع جریمه های مالی سنگین می کنند.

از سوی دیگر منابع سوری از درگیری میان گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه با گروههای مرتبط با داعش در نزیکی تل عشترا در حومه غربی درعا خبر دادند.