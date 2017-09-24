پایان تلاش آزادکاران اوزان نخست با یک طلا، یک نقره و دو برنز

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی آزاد پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا از صبح امروز (یکشنبه) با برگزاری مسابقات چهار وزن نخست در شهر عشق آباد پایتخت کشور ترکمنستان آغاز شد.

در پایان مسابقات روز نخست، مجتبی گلیج در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب مدال طلا شد، حسین الیاسی در وزن ۷۴ کیلوگرم به مدال نقره رسید و نادر حاج آقا نیا و فرزاد عموزاد خلیلی در اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.



بر این اساس نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:



در وزن ۵۷ کیلوگرم نادر حاج آقا نیا پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۲ عبداله حمیداله از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد مقابل اولوبک ژولدوشبیکوف از قرقیزستان با نتیجه ۱۸ بر ۱۴ شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله در مصاف با گابیت تولیپبای از قزاقستان با نتیجه ۴ بر صفر (ضربه فنی) شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. حاج آقا نیا در این دیدار با نتیجه ۶ بر ۲ مرتموهامت آتایف از ترکمنستان را مغلوب کرد و صاحب مدال برنز شد.



در وزن ۶۵ کیلوگرم فرزاد عموزاد خلیلی در دور نخست مقابل کاتای یرلانبک از چین با نتیجه ۸ بر ۶ به پیروزی رسید وی در دور بعد مقابل باجرانگ از کشور هند با نتیجه ۱۳ بر ۸ شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال وی به گروه بازنده ها رفت. عموزاد در این گروه با شکست ۱۰ بر صفر جارویس تارکونگ از پالائو راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار عبدالقاسم فازیف از تاجیکستان را با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت.



در وزن ۷۴ کیلوگرم حسین الیاسی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر یلاس رنگول از پالائو را شکست داد. وی در دور بعد مقابل منگ هی جیگان از کشور چین را با نتیجه ۹ بر ۴ به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. الیاسی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر ژیگر ذاکیروف از قزاقستان را شکست داد و راهی دیدار فینال شد. الیاسی در دیدار فینال مقابل بکزاد عبدالرحمن اف دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا از ازبکستان با نتیجه ۱۲ بر ۶ مغلوب شد و به مدال نقره رسید.



در وزن ۹۷ کیلوگرم مجتبی گلیج در دور نخست با نتیجه ۸ بر یک چائوکیانگ یانگ از چین را از پیش رو برداشت، وی در دور دوم با نتیجه ۴ بر یک نوراحمد احمدی از افغانستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. گلیج در این مرحله با نتیجه ۱۴ بر ۳ از سد یوسوپ ملیجایف از ترکمنستان گذشت و راهی دیدار فینال شد. وی در دیدار فینال با نتیجه ۱۰ بر صفر رستم اسکندری دارنده مدال برنز آسیا، از تاجیکستان را از پیش رو برداشت و صاحب مدال طلا شد.