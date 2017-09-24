۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۴۸

مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام:

زیر ساخت های گردشگری شهرستان دهلران تکمیل می شود

ایلام-مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام از رشد قابل توجه اعتبارات حوزه زیرساختی گردشگری شهرستان دهلران در سال ۹۶ خبر داد.

 عبدالمالک شنبه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با عنایت به توجه ویژه دولت تدبیر و امید در سال ۹۶  بیشترین اعتبارات زیرساختی گردشگری به شهرستان دهلران اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد : از مجموع اعتبارات شهرستانی و استانی و ملی  دو میلیارد تومان به تکمیل زیرساختهای گردشگری شهرستان دهلران اختصاص یافته که در صورت جذب و هزینه ، گام‌ بسیار مهمی در راستای تکمیل زیرساختهای گردشگری شهرستان دهلران برداشته خواهد شد.

شنبه زاده تصریح کرد: این اعتبار به آبگرم‌، سد دویرج، آبشارهای چند گانه خربزان بخش زرین آباد، کمپینگ امامزاده سید ناصرالدین و سه راهی کاور اختصاص یافته که همه این مکانها از مهمترین جاذبه های گردشگری شهرستان دهلران هستند.

وی عنوان کرد: آبگرم دهلران با توجه به اینکه جز مناطق نمونه گردشگری است که امسال اعتبارات خوبی برای راه دسترسی، روشنایی و محوطه سازی آن اختصاص یافته است.  

 مدیر کل میراث فرهنگی ایلام ادامه داد: در دهه مبارکه فجر امسال کلنگ احداث دهکده ساحلی دویرج به زمین زده خواهد شد.

