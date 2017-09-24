زیر ساخت های گردشگری شهرستان دهلران تکمیل می شود

عبدالمالک شنبه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با عنایت به توجه ویژه دولت تدبیر و امید در سال ۹۶ بیشترین اعتبارات زیرساختی گردشگری به شهرستان دهلران اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد : از مجموع اعتبارات شهرستانی و استانی و ملی دو میلیارد تومان به تکمیل زیرساختهای گردشگری شهرستان دهلران اختصاص یافته که در صورت جذب و هزینه ، گام‌ بسیار مهمی در راستای تکمیل زیرساختهای گردشگری شهرستان دهلران برداشته خواهد شد.

شنبه زاده تصریح کرد: این اعتبار به آبگرم‌، سد دویرج، آبشارهای چند گانه خربزان بخش زرین آباد، کمپینگ امامزاده سید ناصرالدین و سه راهی کاور اختصاص یافته که همه این مکانها از مهمترین جاذبه های گردشگری شهرستان دهلران هستند.

وی عنوان کرد: آبگرم دهلران با توجه به اینکه جز مناطق نمونه گردشگری است که امسال اعتبارات خوبی برای راه دسترسی، روشنایی و محوطه سازی آن اختصاص یافته است.

مدیر کل میراث فرهنگی ایلام ادامه داد: در دهه مبارکه فجر امسال کلنگ احداث دهکده ساحلی دویرج به زمین زده خواهد شد.