استان تهران راهبردی ترین استان در سطح کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی، طی پیامی انتخاب محمد حسین مقیمی، به عنوان استاندار تهران را تبریک گفت.

هاشمی در بخشی از این پیام آورده است: کسب رأی اعتماد از هیئت محترم وزیران و انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان استاندار استان تهران حکایت از مشی مدبرانه،اعتدالی و سوابق ارزشمند شما در طول سال های متمادی خدمت دارد.

وی در این پیام استان تهران را به عنوان راهبردی ترین استان در سطح کشور دانست و خطاب به مقیمی اضافه کرد: استان تهران، فرصت ها و ظرفیت های فراوانی را دربر دارد که نیک به آن واقف هستید .

هاشمی در پیام تبریک افزود: وجود صنایع گوناگون، اقلیم زیستی متنوع، قومیت های متعدد و از همه مهم تر خیل عظیم جوانان پرشور و با ایمان از مزیت هایی است که این استان از آن برخوردار بوده و بر ارزش های بی انتهای این خطه افزوده است.

بر اساس این گزارش، پیش از این سخنگوی وزارت کشور از انتخاب محمد حسین مقیمی به عنوان استاندار تهران در جلسه امروز هیات دولت به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی خبر داده بود.

مقیمی، تاکنون به عنوان قائم مقام وزیر کشور فعالیت می کرد.