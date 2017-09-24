آزادکاران چهار وزن دوم حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا، فردا (دوشنبه) با برگزاری مسابقات چهار وزن دوم پیگیری می شود.

نمایندگان کشورمان عصر امروز برای حضور در این مسابقات وزن کشی کردند که نتایج آن به شرح زیر است:



در وزن ۶۱ کیلوگرم ایمان صادقی در دور اول با ساندیپ تومار قهرمان آسیا از هند مبارزه می کند و در صورت شکست این حریف در دور بعد به مصاف برنده کشتی گیران تاجیکستان و نائورو می رود. در این وزن ۱۳ نفر شرکت کرده اند.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۱۲ کشتی گیر به روی باسکول رفته اند، سعید داداش پور در دور نخست با گولومجان شریپوف از تاجیکستان کشتی می گیرد و در صورت پیرزی بر این حریف در دور بعد با برنده آدام باتیروف کشتی گیر روسی الاصل و قهرمان آسیا از بحرین و نماینده سامئو دیدار می کند.

در وزن ۸۶ کیلوگرم عزت اله اکبری پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با لین زوشن از چین مصاف می دهد و در صورت غلبه بر این حریف در دور سوم با برنده کشتی گیران تاجیکستان و ساموئو روبرو می شود. در این وزن ۱۹ نفر حضور دارند.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۱۶ کشتی گیر حضور دارند، یداله محبی در دور نخست به مصاف احمد الجامی از عراق می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با برنده فرهاد آناکولوف از تاجیکستان و داوید مودزمانشویلی کشتی گیر گرجستانی الاصل و دارنده مدال نقره المپیک و برنز جهان از ازبکستان می رود.

رقابت های اوزان فوق از ساعت ۹:۳۰ فردا (دوشنبه) به وقت ایران برگزار می شود.