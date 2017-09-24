به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باغچقی شامگاه یک شنبه در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به تغییراتی در بدنه اداری این شورا که از سوی رئیس شورای شهر اعمالشده است، اظهار کرد: یک ماه از روی کار آمدن شورای پنجم نگذشته است که شاهد تغییراتی در سیستم اداری شورا توسط رئیس آن هستیم.
باغچقی بابیان اینکه نامه معرفی مدیر حوزه شورای شهر بجنورد به شهرداری ارسالشده است، تصریح کرد: این عزل بدون هماهنگی و در حالی انجامشده که سایر اعضای شورا از آن بیاطلاع هستند.
وی با استناد به ماده ۹۰ فصل ۱۴ آییننامه داخلی شورای شهر، افزود: طبق مقررات باید تمام مکاتبات شورا با امضای رئیس انجام شود اما این موضوع به معنای اتخاذ تصمیمات فردی نیست.
وی تأکید کرد: در هیچیک از قوانین و آییننامههای داخلی ذکر نشده که تصمیمگیری درباره نیروهای دبیرخانه و پرسنلی شورای شهر تنها بر عهده رئیس است.
این عضو شورای اسلامی شهر بجنورد عنوان کرد: چنین تصمیم خارج از مادهقانونی از سوی رئیس شورای شهر بجنورد که منجر به انتقال تأثیرگذارترین کارکنان آن شده در جهت نگاه پوپولیستی حاکم بر مدیریت شهری رخداده است.
باغچقی تصریح کرد: اکنونکه شهرداری به لطف مدیریت پوپولیستی و عوامفریبانه با بسیاری از مشکلات ازجمله دیون کلان مالی دستوپنجه نرم میکند، شورای ضعیف فرصت خوبی را برای ایجاد هرجومرج در شهرداری به وجودمی آورد.
وی بابیان اینکه حذف نیروهای باتجربه و متخصص اقدامی در جهت تضعیف شورا است، اظهار کرد: نباید به فکر حذف نیروهایی که صرفاً در انتخابات با ما همراهی نکردند باشیم.
وی با تأکید بر اینکه شورای ضعیف نمیتواند نظارت درستی بر شهرداری داشته باشد، نسبت به ایجاد شهرداری خودکامه و دیکتاتور در صورت ضعف شورای شهر هشدار داد و عنوان کرد: رفتارهای دیکتاتور مأبانه باید از شورا حذف شود.
این عضو شورای شهر بجنورد به وجود نقص و تناقضاتی در مدارک ارائهشده به وزارت کشور برای حکم شهردار منتخب شورا نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۹۲ در فرم معرفینامه این فرد به وزارت کشور، مدرک فوقدیپلمی قیدشده بود که این مدرک در فرم معرفینامه امسال آورده نشده، این تناقض آشکار نشاندهنده اتفاقات خاصی است که باید اعضای شورای شهر نسبت به آن پاسخگوی مردم و افکار عمومی باشند.
باغچقی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات بهدستآمده، عزل مدیر اداری مالی شهرداری بنابر انجام وظایف قانونی خویش، عدم امضای فرم معرفی شهردار منتخب و منوط کردن آن به اخذ استعلام مدارک تحصیلی و اکادمیک وی بوده است.
وی افزود: چنانچه در دوره چهارم این اقدام بهدرستی انجام میشد، مدرک تحصیلی علمی و آکادمیک شخصی که خود را دانشجوی دکترا معرفی کرده به دیپلم نزول نمینمود، تکرار میکنم مدرک علمی آکادمیک به دیپلم تنزل نمیکرد.
وظیفه شورا نظارت است
عضو دیگر شورای اسلامی شهر بجنورد نیز در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اتخاذ تصمیمات فردی در شورا عنوان کرد: یکی از وظایف اصلی شورای شهر نظارت است و نباید با اقدامات خود بستر تحقق این وظیفه مهم را تضعیف و کُند کرد.
سید محسن موسوی افزود: نباید برخلاف قوانین و خارج از جلسه رسمی شورا، تصمیمات فردی خود را اعمال کنیم.
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