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۲ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۳۸

ابراهیم جعفری:

کشوری در جهان نیست که با همه پرسی مخالفت نکرده باشد

کشوری در جهان نیست که با همه پرسی مخالفت نکرده باشد

وزیر خارجه عراق تاکید کرد که تمام کشورهای جهان با همه پرسی اقلیم کردستان این کشور مخالفت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق در سخنان امروز خود در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تاکید کرد: هیچ کشوری نیست که با همه پرسی مخالفت نکرده باشد. عراق برآمده از یک روند دموکراتیک بر پایه قانون اساسی است.

وی در ادامه افزود: همین نکته بس که اقلیم کردستان عراق از تمام جهانیان و جهان عرب و سازمان همکاری اسلامی و شورای امنیت و کشورهای غربی تنها مخالفت در خصوص همه پرسی استقلال شنیده است.

جعفری تاکید کرد: تمام جهانیان در کنار ما ایستاده اند و باید از وحدت و حاکمیت عراق محافظت کرد. در این کشور شخص طغیانگری که بر خلاف قانون اساسی عمل کند وجود ندارد و دوره این حرفها گذشته است. ماده نخست قانون اساسی صراحتا می گوید که عراق یک کشور دارای حاکمیت واحد و غیر قابل تجزیه است.

کد مطلب 4096902
فاطمه صالحی

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