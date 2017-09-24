به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، کره شمالی تصاویری از شبیه سازی شلیک نظامیان این کشور به سمت بمب افکن های آمریکایی B-۱B که بر فراز آبهای این کشور به پرواز درآمدند منتشر کرد.

بر اساس گزارش های رسیده کره شمالی می گوید در این شبیه سازی با استفاده از موشک «پوک گوک سانگ - ۲» ساخت این کشور به سمت بمب افکن مذکور شلیک کرده است.

همچنین ویدئوهای به نمایش گذاشته شده نشانگر شلیک زیردریایی های کره شمالی به سمت ناو نظامی «کارل وینسون» آمریکا هستند.

همچنین در هشداری که به همراه پخش این ویدئو پخش شده آمده است: باید جنگنده های B-۱B و اف – ۳۵ رهبری حمله آمریکا را بر عهده بگیرند. آنها مستقیم به داخل قبر خواهند رفت.

گفتنی است در این شبیه سازی بمب افکن های B-۱B آمریکایی از پایگاه هوایی اندرسون آمریکا در گوآم واقع در شرق آبهای شبه جزیره کره برخاسته و بر فراز منطقه مرزی آبهای کره شمالی به پرواز درآمد.

گفته می شود این بمب افکن ها به وسیله جنگنده های اف – ۱۵ آمریکا که از پایگاه هوایی اوکیناوا واقع در ژاپن به سمت آبهای کره شمالی به پرواز درآمده بودند، محافظت می شده اند.