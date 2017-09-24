«خدابخش» پیش از این نشان داده بود فردی کاری است

محمداسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتصاب استاندار جدید آذربایجان شرقی اظهار کرد: آقای خدابخش پیش از این به عنوان معاون اقتصادی و هم معاون سیاسی استاندار در آذربایجان شرقی مسئولیت داشته است و به همین دلیل آشنایی کافی با این استان را دارد.

وی ادامه داد: باتوجه به این شناخت و همیاری دیگر مسئولان امیدواریم در دوران استانداری ایشان اتفاقات خوب و مفیدی در استان آذربایجان شرقی به وقوع بپیوندد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره انتظارات نمایندگان استان از استاندار جدید، عنوان کرد: باتوجه به اینکه تبریز ۲۰۱۸ به عنوان یک اتفاق مهم گردشگری پیش روی تبریز و استان است، انتظار داریم استاندار جدید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد.

وی همچنین تشریح کرد: کشاورزی، صنعت و... در استان مباحثی هستند که نیازمند تقویت و توسعه هستند و در این موارد باید به صورت جهادی کار شود.

سعیدی اعلام کرد: مباحث روز همچون بحران دریاچه ارومیه جزو مسائلی هستند که استاندار جدید آذربایجان شرقی باید تمرکز زیادی روی آن داشته باشد و با همکاری سایر مسئولین استان در پی حل چنین بحران‌های باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آقای خدابخش قبلا نشان داده بودند که فرد کاری هستند و امیدواریم در این سمت نیز بیش از پیش موفق باشند.