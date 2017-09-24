زمین لرزه باز هم مکزیک را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زمین لرزه بار دیگر مکزیک را لرزاند. بر اساس گزارش های اعلام شده از سوی مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام، زمین لرزه جدیدی امروز در فاصله ۹۹ کیلومتری تونالا واقع در ایالت چیاپای را لرزاند.

قدرت این زمین لرزه ۵.۹ ریشتر اعلام شده است. هنوز هیچ گونه آماری از حادثه دیدگان زلزله امروز از سوی مقام های این کشور اعلام نشده است.

گفتنی است زلزله روز سه شنبه مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک منجر به بی خانمان شدن هزاران نفر از شهروندان این شهر و کشته شدن دستکم ۳۰۷ تن از آنان شد. همچنین بر اثر زمین لرزه ۷.۱ ریشتری روز سه شنبه ده ها ساختمان به طور کل ویران شدند.