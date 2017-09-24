کشته شدن ۳ نظامی سعودی در کمین نیروهای یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق شدند با پرتاب موشکهای کاتیوشا محل تجمع مزدوران ارتش عربستان در استان الجوف را هدف قرار دهند.

یک منبع نظامی اعلام کرد که موشکهای کاتیوشا مواضع نظامیان ائتلاف متجاوز عربستان در منطقه الجرعوب واقع در منطقه المتون را مورد هدف قرار دادند یک منبع نیز اعلام کرد که حملات موشکی دیگری مواضع این نظامیان در الخنجر واقع در «خب» و الشعف را مورد هدف قرار دادند.

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن هم چنین مانع پیش روی مزدوران ائتلاف متجاوز عربستان در استان تعز شدند.

این نیروها هم چنین توانستند با کمین در نزدیکی گذرگاه علب واقع در عسیر در جنوب عربستان نظامیان ارتش این کشور را هدف قرار بگیرند که در جریان آن سه تن از این نظامیان کشته شدند.