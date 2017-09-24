  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۴۰

کشته شدن ۳ نظامی سعودی در کمین نیروهای یمنی

کشته شدن ۳ نظامی سعودی در کمین نیروهای یمنی

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن با حمله به نظامیان سعودی باعث کشته شدن سه تن از آنها در محور عسیر واقع در جنوب عربستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق شدند با پرتاب موشکهای کاتیوشا محل تجمع مزدوران ارتش عربستان در استان الجوف را هدف قرار دهند.

یک منبع نظامی اعلام کرد که موشکهای کاتیوشا مواضع نظامیان ائتلاف متجاوز عربستان در منطقه الجرعوب واقع در منطقه المتون را مورد هدف قرار دادند یک منبع نیز اعلام کرد که حملات موشکی دیگری مواضع این نظامیان در الخنجر واقع در «خب» و الشعف را مورد هدف قرار دادند.

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن هم چنین مانع پیش روی مزدوران ائتلاف متجاوز عربستان در استان تعز شدند.

این نیروها هم چنین توانستند با کمین در نزدیکی گذرگاه علب واقع در عسیر در جنوب عربستان نظامیان ارتش این کشور را هدف قرار بگیرند که در جریان آن سه تن از این نظامیان کشته شدند.

کد مطلب 4096912
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها