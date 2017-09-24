نمایندگان کردمجلس شورای اسلامی همه پرسی اقلیم کردستان محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است، پایبندی کشورها به تمامیت ارضی آنها یکی از اصول بنیادین و پذیرفته شده بین المللی است و طبیعی است که هیچ کشوری اجازه نمی دهد به تمامیت ارضی آن خدشه وارد شود و بخشی از آن به تصرف دیگران درآید و یا نام دیگری برای آن تعیین شود.

این بیانیه می افزاید: در کشور عراق اخیرا جریانی با حمایت اسرائیل در پی برگزاری رفراندوم قومی جهت اعلام استقلال بخشی از عراق است که مجلس نمایندگان عراق این موضوع را مردود اعلام کرده و جهت جلوگیری از این اقدام، موضوع به مقامات قضایی ارجاع شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: موضع ما نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی دقیقا همان موضع حکیمانه نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

رفراندوم قومی،مذهبی ومنطقه ای در تضاد با قواعد بین المللی، منافع مردم عراق خصوصا مردم کردزبان آن و ثبات و امنیت منطقه است و این اقدام، اقدامی محکوم، غیر اصولی، غیر قانونی و غیر منطقی است.