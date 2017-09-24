به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی عصر یک‌شنبه در بازدید از روند بازسازی بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری، بیان داشت: در جریان رویداد تبریز ۲۰۱۸ که استان آذربایجان شرقی میزان هزاران گردشگر از کشورهای اسلامی خواهد بود لازم است تا از این فرصت برای شناساندن ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اهر به گردشگران خارجی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در این راستا علاوه بر خود تبریز، پنج شهر آذربایجان شرقی به‌عنوان محورهای گردشگری تبریز ۲۰۱۸ انتخاب شده‌اند که یکی از این پنج شهر، اهر است و باید با آماده‌سازی مقدمات نهایت تلاشمان را برای جذب گردشگران به‌کارگیریم.

محمودی بر لزوم تسریع در بازسازی بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری در راستای تبریز ۲۰۱۸ تأکید و خاطرنشان کرد: بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری یکی از آثار تاریخی این شهرستان بوده که برای اهر به‌نوعی می‌توان گفت که هویت است ضمن اینکه از اقدامات میراث فرهنگی برای بازسازی این بنای تاریخی تشکر می‌کنیم ولی انتظار داریم که در بازسازی بقعه تسریع شود.

فرماندار شهرستان اهر با تأکید بر اینکه هدف دولت در راستای ایجاد اشتغال و توسعه شهرها حمایت از سرمایه‌گذاران است، یادآور شد: نیاز امروز شهرستان اهر که در مسیر تردد گردشگران قرارگرفته هتل است و در این راستا برای اینکه اهر از این کمبود بی‌نیاز شود سعی می‌کنیم تا به‌صورت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران حمایت کنیم.

هتل و سفره‌خانه سنتی از نیازهای مبرم شهرستان اهر محسوب می‌شود

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان اهر نیز در این بازدید ضمن ارائه گزارش کلی از وضعیت پروژه‌های میراث فرهنگی این شهرستان، اظهار کرد: اقدامات لازم جهت احداث مجتمع آب‌درمانی یل سویی از طریق سرمایه‌گذار بخش خصوصی صورت گرفته و اکنون منتظر تخصیص آب هستیم.

حسن باقرپور با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اساسی شهرستان اهر در بخش اقامتی مسافران و گردشگران است، گفت: بروکراسی اداری باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران از احداث اقامتگاه و هتل و یا سایر مراکز دیگر خودداری کنند.

وی افزود: مخالفتی با اجرای قوانین نداریم ولی اجرای سفت و سخت قانون در توسعه شهرستان خلل ایجاد می‌کند در حالی که زمینه جذب گردشگران و مسافران با توجه به‌قرار گرفتن اهر در شاه‌راه گردشگری منطقه ایجاد هتل ضروری است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان اهر در پایان با تأکید بر اینکه شهر اهر با یک‌صد هزار نفر جمعیت نیاز به سفره‌خانه‌های سنتی دارد، خاطرنشان کرد: شهرستان اهر در مسیر تردد گردشگران قرارگرفته و ایجاد سفره‌خانه سنتی در بحث جذب گردشگر تأثیرگذار خواهد بود.