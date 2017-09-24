ضوابط میراث فرهنگی در روستاهای آذربایجان غربی رعایت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری عصر یکشنبه در دیدار با مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی با بیان اینکه در سال های پیش رو مجریان طرحهای هادی در روستاها به ضوابط و مقررات حفاظت از آثار تاریخی در روستاها بیشتر توجه کنند افزود: اگر بناست در استان قدمهای مثبتی برداشته شود معتقدم با همکاری ارگانها و سازمانها انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه از بخشی نگری در استان پرهیز کرده و مجری سیاستهای توسعه باشیم اظهارداشت: رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال دو مقوله مهم برای توسعه استان می تواند باشد.

جباری اضافه کرد: رویکرد اصلی سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری کشور توسعه همه جانبه روستاها بوده و در این بین توسعه گردشگری در روستاها می تواند در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روستاها کمک کند.

وی اظهارداشت: آذربایجان غربی استانی است که دارای روستاهای با ظرفیت های غنی تاریخی، فرهنگی و طبیعی که برای رشد و توسعه گردشگری بسیار مهم و لازم است.

جباری افزود: راه سازی و ایجاد بسترهای لازم نمی تواند از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری کند بلکه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای افراد بومی می تواند زمینه ساز اجرای زیرساختها باشد.

وی اضافه کرد: ایجاد خانه صنایع دستی روستایی، خانه گردشگری روستایی،‌ تقویت شرکتهای تعاونی روستایی از عواملی می تواند باشد تا رونق اقتصادی در منطقه ایجاد شود.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی نیز در دیدار اظهارداشت: ما در تعداد زیادی از روستاهای استان اقدامات زیادی انجام دادیم اما همکاری و نگرش گردشگری مطمئناً منجر به ایجاد اشتغال در روستا ها خواهد شد.

محمود بدلی افزود: اگر همت کرده و از تجارب یکدیگر استفاده کنیم می توانیم کارهای مهمی را انجام دهیم و برای شروع همکاریها معتقدم عقدتفاهم نامه همکاری و انجام بازدیدهای میدانی می تواند بسیار موثر باشد.

استان آذربایجان غربی دارای ۴۹ روستای هدف گردشگری است که زمینه های پیشرفت صنعت گردشگری در همه این روستاها فراهم است.