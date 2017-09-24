شکست حزب حاکم فرانسه در انتخابات مجلس سنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حزب حاکم فرانسه در انتخابات مجلس سنای این کشور با تحمل شکست تعدای از کرسی های خود را از دست داده است.

بر اساس این گزارش، با اعلام نتایج اولیه انتخابات مجلس سنا در فرانسه آمارها نشان می دهد که حزب جمهوری به پیش متعلق به «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور جوان این کشور تعدادی از کرسی هایش را از دست داد و لذا «ماکرون» اولین شکست خود را پس از دست یابی به کاخ الیزه تجربه کرده است.

لازم به ذکر است، انتخابات مجلس سنا صبح امروز برای انتخاب ۱۷۱ سناتور از ۳۴۸ کرسی این مجلس؛ در سراسر فرانسه آغاز شد.

گفتنی است، نمایندگان مجلس سنا به صورت غیر مستقیم توسط ۷۱ هزار منتخب مجلس ملی، شهرداران، شوراهای شهرداری ها، شوراهای منطقه ای و به طور خلاصه هر فردی که توسط آرای عمومی انتخاب گردیده؛ برگزیده می شود.

انتخابات این دوره مجلس سنا از آن جهت برای حزب حاکم جمهوری به پیش (حزب امانوئل ماکرون رییس جمهور) حائز اهمیت است که می تواند نشانگر میزان موفقیت این حزب در انتخابات ریاست جمهوری چهار ماه پیش باشد.

مجلس سنای فرانسه در غیاب رییس جمهور، وظایف ریاست جمهوری را بر عهده دارد.

همچنین، دوره سناتورها در فرانسه ۹ سال است و هر ۳ سال یکبار یک سوم سناتورها مجدداً انتخاب می شوند.