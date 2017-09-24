حزب الله عراق: همه پرسی اقلیم کردستان را به رسمیت نمی شناسیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردانهای حزب الله عراق در واکنش به همه پرسی اقلیم کردستان اعلام کرد که همه پرسی اقلیم کردستان را به رسمیت نمی شناسد زیرا نتایج آن از سوی مسعود بارزانی جعل می شود.

در این بیانیه آمده است: با وجود اینکه همه پرسی غیرقانونی که بارزانی و حامیانش به کردها تحمیل کرده اند با مخالفت های گسترده داخلی و بین المللی روبرو است اما کسانی که بر گردن ملت کُرد سوار هستند بر تصمیم خود اصرار دارند و همه تصمیمات پارلمان ، دادگاه فدرال و دولت عراق درباره توطئه همه پرسی بارزانی-صهیونیستی را نادیده می گیرند.

حزب الله اعلام کرد: آنها هشدارهای قدرت های منطقه ای و بین المللی درباره خطرناک بودن حرکت در مسیر برگزاری همه پرسی نادیده گرفتند. همه پرسی عراق و منطقه را به بحران خطرناکی سوق می دهد و کردها را به وضعیتی مشابه آنچه در استان های سنی نشین رخ داد و مزدبگیران وابسته به خارج به دعوت های فرقه ای و طایفه ای روی آوردند و در نتیجه داعش بر بخش زیادی از کشور عزیز ما مسلط شود.

در این بیانیه آمده است: نیروهای مقاومت و حشد شعبی و نیروهای امنیتی عراق جانفشانی زیادی برای اینکه وحدت و حاکمیت عراق حفظ شود، انجام دادند و توانستند این گروهها را شکست دهند. بهای اشغال این مناطق به ویژه برای استانهای سنی نشین که آواره شدند و متحمل درد و رنج زیادی شدند بسیار سنگین بود و این علاوه بر ویرانی شهرها و روستاهای آنها به عرصه جنگ و جنایاتی که داعش علیه آن مرتکب شد، بود. ما نگران هستیم که بارزانی دیکتاتور دوباره همین تجربه را در استانهای شمالی ما تکرار کند و کردها بهای آن را بپردازند و امنیت و ثبات وجان آنها در معرض خطر قرار گیرد. هدف این همه پرسی آمال شخصی و خواسته های اربابان صهیونیست و نیات شیطانی آن است.

حزب الله عراق بیان کرد: ما همه پرسی خیالی بارزانی را به رسمیت نمی شناسیم زیرا بارزانی برای تحقق خواسته های خود و اربابانش آن را جعل می کند. کردها باید به مقابله با این توطئه که امنیت و ثبات آنها را به خطر می اندازد، بپردازند و با طرح های تجزیه طلبانه مشکوک مقابله کنند تا عراق سرزمین همزیستی و برادری و دوستی و محبت شود و با همه توطئه های آمریکا و اسرائیل مقابله کنند.