بازارچه های مشاغل خانگی در آذربایجان غربی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر عصر یکشنبه در کارگروه زن و خانواده استان با اشاره به اینکه تشکیل بازارچه های مشاغل خانگی از مصوبات وزارت کشور در حوزه زنان و خانواده است، ادامه داد: این امر می تواند نقش مهم و تعیین کننده ای در اجرای ابلاغ رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

وی در ادامه از اجرای طرح توانمندسازی و آموزش سیار زنان عشایر استان خبر داد و عنوان کرد: با اعلام سازمان امور عشایری ۱۹ هزار بی سواد عشایر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۷ درصد مختص زنان است.

تاجفر محرومیت زادیی از اهداف اصلی این طرح برشمرد و عنوان کرد: در این راستا ۶۰۰ ساعت کلاس آموزشی سیار برای زنان عشایر روستایی استان برگزار شده است.

مدیرکل زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی اضافه کرد: این کلاس های آموزشی سیار برای ۸۵ نفر از زنان عشایر روستایی استان برگزار شده است، تا گام مهمی را در راستای محرومیت زدایی و ریشه کنی بی سوادی برداشته شود.

وی افزود: برنامه آموزش سیار و توانمند سازی بانوان عشایر استان برای اولین بار در سطح کشور در بخش های آموزش خیاطی، گیاه شناسی و قالیبافی در شهرستان های ارومیه ، خوی، ماکو، سلماس و نقده را اجرا شده است.

تاجفر تقویت مشاغل عشایری را یکی از ساختارهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و ادامه داد: حضور زنان کار آفرین و زنان سرپرست خانوار در عرصه تولید علاوه بر خودکفایی زنان می توانند در تولید نقش اساسی داشته باشند و در این استان دو هزار زن کارآفرین وجود دارد که می تواند در توسعه اشتغال استان موثر باشد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی افزود: ۴۰ درصد محصولات صنایع دستی استان مختص بانوان عشایر است به همین منظور نمایشگاهی ازمحصولات بانوان عشایر اواخر مهرماه سال جاری در محل نمایشگاههای پارک جنگلی ارومیه برگزار می شود.

وی گفت: زنان عشایر عناصر تولید کننده کشور هستند که محصولات تولیدی دانی و صنایع دستی در دستان این قشر زحمت کش است و نباید از این عنصر تاثیر گذار به سادگی گذشت و برای اینکه بتوانیم محصولات این قشر را در جامعه گسترش دهیم تبدیل صنایع تولیدی عشایر از سنتی به صنعتی است.

ایجاد بانک اطلاعاتی بانوان عشایر و برگزاری نمایشگاه عرضه محصولات بانوان عشایر در ارومیه از مصوبات این جلسه بود.

در ادامه این جلسه نمایندگان علوم پزشکی، سازمان امور عشایری و آموزش و پروش به بیان نظرات و انتقادات خود پرداختند.