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۲ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۱۲

فرماندار ایذه خبر داد:

تالاب میانگران برای چندمین بار آتش گرفت/ حریق عمدی بود

تالاب میانگران برای چندمین بار آتش گرفت/ حریق عمدی بود

اهواز - فرماندار ایذه با اعلام خبر آتش سوزی در تالاب میانگران ایذه برای چندمین بار گفت: این حریق عمدی بود.

محسن بیرانوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه امروز برای چندمین بار تالاب میانگران ایذه دچار آتش سوزی شد و به نظر می آید که وقوع این حریق عمدی باشد.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی نسبت به شناسایی عوامل آتش سوزی مکلف شده است، افزود: افراد تالاب را به آتش می کشند تا نیزارهای موجود در آن نابود و در نهایت به اراضی آن تعرض کنند.

فرماندار ایذه با تأکید بر شدت برخورد مراجع قضایی با عوامل آتش سوزی تصریح کرد: همین امروز جلسه ای با موضوع بررسی آتش سوزی های تالاب میانگران برگزار و خواستار برخورد شدید با عوامل آتش سوزی و متصرفان اراضی ملی شدم.

بیرانوند با اشاره به اینکه تالاب میانگران فصلی است و بیشتر پاییز و زمستان آب دارد، خبر داد: امروز به محیط زیست اعلام کردیم که دور تا دور حریم تالاب را محصور کنند.

کد مطلب 4096928

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