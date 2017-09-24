تالاب میانگران برای چندمین بار آتش گرفت/ حریق عمدی بود

محسن بیرانوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه امروز برای چندمین بار تالاب میانگران ایذه دچار آتش سوزی شد و به نظر می آید که وقوع این حریق عمدی باشد.



وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی نسبت به شناسایی عوامل آتش سوزی مکلف شده است، افزود: افراد تالاب را به آتش می کشند تا نیزارهای موجود در آن نابود و در نهایت به اراضی آن تعرض کنند.



فرماندار ایذه با تأکید بر شدت برخورد مراجع قضایی با عوامل آتش سوزی تصریح کرد: همین امروز جلسه ای با موضوع بررسی آتش سوزی های تالاب میانگران برگزار و خواستار برخورد شدید با عوامل آتش سوزی و متصرفان اراضی ملی شدم.



بیرانوند با اشاره به اینکه تالاب میانگران فصلی است و بیشتر پاییز و زمستان آب دارد، خبر داد: امروز به محیط زیست اعلام کردیم که دور تا دور حریم تالاب را محصور کنند.