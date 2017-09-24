برخلاف اقتضائات مدرنیته، رنگ دین و معنویت در دنیا بیشتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیتالله آملی لاریجانی در آیین آغاز سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه امام صادق(ع) با تسلیت ایام محرم، ماه حزن و اندوه اهل بیت(ع) و شیعیان ایشان، از حضور در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) ابراز خرسندی کرد و گفت: یاد و خاطره رئیس فقید دانشگاه امام صادق(ع) مرحوم آیتالله مهدوی کنی را گرامی میداریم. ایشان عمر شریف خود را صرف ارتقاء و توسعه این دانشگاه کردند و در واقع، دانشگاه امام صادق(ع) باقیاتالصالحات آن مرحوم است و این البته علاوه بر تلاشها و زحمات بزرگواران دیگری است که به عنوان هیئت امناء یا مسئولیت های دیگر در دانشگاه خدمت نموده اند.
رئیس قوه قضاییه، با بیان اینکه اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) سرمایههای اصلی این دانشگاه هستند، به حضور خود در جایگاه ریاست هیات امنای دانشگاه امام صادق(ع) با وجود همه مشکلات و مشغلهها اشاره کرد و افزود: بخشی از مشکلات دانشگاه امام صادق(ع) به کمبود بودجه و امکانات مربوط است که امیدواریم با کمک دولت و مجلس، این مشکلات رفع شود.
آیتالله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه برخلاف جریان مدرنیته در جهان و اقتضائات آن از جمله سکولاریسم، رنگ دین کم نشده است بلکه روز به روز رنگ دین و معنویت در حال افزایش است، به اذعان بسیاری از دانشمندان غربی به این موضوع اشاره کرد و با ذکر مثالها و نقل قولهایی از این متفکران اظهار کرد: امروز حتی در جایی مثل آمریکا گروههای زیادی در حال ترویج ادیان مختلف هستند چون خلاء دین احساس میشود. انسان سرگردان معاصر به دنبال مأمنی است که بدان پناه گیرد و خلاء روحی خود را پر کند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دین با تبلیغ سنتی در جهان امروز برای پر کردن خلأها کافی نیست و شاید نیاز بسیاری با این شیوه ها برآورده نمی شود، خاطرنشان کرد: این مساله بغرنج برای ما هم وجود دارد. جوانهای زیادی هستند که رغبت روحی به دین دارند اما آنچه ما به آنان عرضه میکنیم جذبشان نمیکند.
آیتالله آملی لاریجانی گفت: حوزه و دانشگاه به عنوان دلسوزان عرصه دیانت باید روی سه مساله کار اساسی انجام دهند. این سه امر عبارتست از فهم مجتهدانه و مجدانه دین، تبلیغ صحیح و با زبان مناسب و اجرای درست دین. بر این اساس، جمهوری اسلامی نمونهای است برای آنکه نشان دهد چگونه اجرای دین میتواند با فهم و تبلیغ دین پیوند بخورد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه طلاب و دانشجویان در این میدان وظایف بسیار عظیمی برعهده دارند و مسیری بسیار طولانی در مقابلشان وجود دارد، تصریح کرد: ما باید زبان تبلیغ دین را بیاموزیم و آن را به کار ببندیم، مقصود این نیست که ابزار سنتی را کنار بگذاریم؛ اما باید در کنار ابزار قدیم، از ابزار و فناوریهای جدید نیز بهره بگیریم. امروز ببینید تاثیر فیلمهای هالیوودی چقدر است؟ رمانهایی که نوشته میشود چقدر تاثیرگذار است؟
آیتالله آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت آموختن علوم با نگاه دینی، تصریح کرد: پیشفرضها و ورود معیارها و نُرمها به روشهای علمی حتی در علومی مثل اقتصاد و جامعهشناسی بسیار اهمیت دارد. علوم انسانی از منظر هرمنوتیکی، بحث جداگانهای دارد اما در علوم تجربی نیز به نظر میرسد که نرمها و ارزشها اثرگذارند. بسیاری از متفکران غربی خود امروز به این نتیجه رسیدهاند که ارزشها با امور نظری در هم تنیدهاند اما برخی مدعیان روشنفکری میگویند شکاف بین ارزشها و علوم، پر نمیشود.
رئیس قوه قضاییه افزود: دانشگاه امام صادق(ع) میتواند با تلاش و مجاهدت دانشجویان و اساتید، نگارش مقالاتی که مورد نقادی قرار گیرند و همچنین با ارائه استراتژیهای روشن، مرجعیت علمی پیدا کند. این مهم از طریق راهاندازی گروههای علمی و پژوهشی و فعالیت استادان اهل کار و فکر میسر است.
آیتالله آملی لاریجانی با بیان اینکه دانشجوی خوب باید مطالبهگر باشد، بر ضرورت تلاش و مجاهدت هر چه بیشتر تاکید کرد و گفت: خداوند میفرماید «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا». از مرحوم شیخ انصاری(ره) نیز نقل است که میفرمود «اجتهاد اشد من طول الجهاد». بنابراین شما دوستان بزرگوار تلاش کنید و ما هم تمام توان خود را برای رفع مشکلات به کار خواهیم بست.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم توجه هر چه بیشتر به «نگاه توحیدی» تصریح کرد: آنچه در قرآن کریم به صورت مکرر بر آن تاکید میشود، نگاه توحیدی است.
آیتالله آملی لاریجانی با ذکر آیات پایانی سوره مبارکه نجم و آیه شریفه «هوالاول و الآخر و الظاهر و الباطن» در سوره حدید، خاطرنشان کرد: باید دقت کنیم که آیا وجود حق متعال و حضور او را در طول روز احساس میکنیم؟ آیا او را سلطان حقیقی و قاهر مطلق و مالک مطلق می شناسیم؟ آیا «هوالاول و الآخر و الظاهر و الباطن» را باور کرده ایم؟ اگر این امر محقق شد، باقی مسائل نیز درست خواهد شد. نگاه توحیدی حتی بر سیاست خارجی ما نیز تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم ذکر دائم خداوند در همه احوال، یادآور شد: بر تمام آیات قرآن، نگاه توحیدی حاکم است. آنجا که میفرماید «یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض...». باید به این باور برسیم که حضرت حق بر همه عوالم مسیطر است و همه عوالم به او قائم است. این قیام، عینالربطی است. بعد از حق، جز ضلال و گمراهی چیزی وجود ندارد.
آیتالله آملی لاریجانی، وجود مبارک حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را نمونه عینی و بارز یک انسان کامل دارای نگاه محض توحیدی دانست و اظهار کرد: ما از نگاه توحیدی حرف میزنیم اما اباعبدالله الحسین(ع) آن را با تمام وجود اجرا کرد. او تمام هستی خود را تقدیم کرد لذا در روایت است که هر چه به زمان شهادت نزدیکتر و عرصه بر او تنگتر میشد، چهرهاش تلاءلو بیشتری مییافت.
رئیس قوه قضاییه در پایان، بخشی از مناجات امام حسین(ع) در ساعات پایانی عمر شریفشان را قرائت کرد.
براساس این گزارش، استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) در نشستهایی جداگانه و در فضایی صمیمی، نقطه نظرات خود را با رئیس دستگاه قضایی در میان گذاشتند.
همچنین در این مراسم، با حضور رئیس قوه قضاییه به پدر شهید احسان آقاجانی از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) و کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس که در حادثه تروریستی ۱۷ خرداد در مجلس شورای اسلامی به شهادت رسید، دکترای افتخاری رشته معارف اسلامی و اقتصاد اعطا شد.
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