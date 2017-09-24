مصرف ظروف یکبار مصرف در ماه محرم کاهش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، پرویز آراسته در این خصوص افزود: انباشته شدن ظروف پلاستیکی یکبار مصرف در طبیعت، خیابانها ،پارکهای جنگلی و سواحل در ماه محرم چهره نامناسبی در محیط زندگی ایجاد می کنند.

وی بااشاره به فرا رسیدن ایام عزاداری سید سالار شهیدان اباعبدالله الحسین و پخش نذورات در ظروف یک‌بارمصرف پلاستیکی، از مردم با فرهنگ و دوستدار طبیعت در خواست کرد تا حد امکان ضمن عدم استفاده از این ظروف در حفظ و پاکیزه نگه داشتن محیط زیست کوشا بوده تادر این روزهای غم و اندوه شاهد برگزاری با شکوه و به یاد ماندنی مراسم سوگواری و اتحاد مردم در حفظ و حراست از محیط زیست باشیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی افزود: استفاده از این ظروف علاوه بر آسیب جدی و مستقیم بر بدن انسان بر محیط زیست نیز تاثیر می گذارد.چرا که تجزیه ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف در طبیعت ۳۰۰ الی ۶۰۰ سال طول می‌کشد و سوزاندن آنها باعث انتشار گازهای سمی خطرناک از جمله دی اکسین و فوران در محیط و هوا می‌شود.

وی یاد آور شد: گاهی مشاهده شده سالانه بسیاری ازحیواناتی به دلیل خوردن پلاستیک یا ظروف پلاستیکی جان خود را از دست داده میدهند و به همین دلیل به منظور حفظ محیط زیست و سلامتی تا حد امکان از ظروف پلاستیکی یکبار مصرف استفاده نکنیم تا هم دارای محیط زیستی سالم و عاری از آلودگی باشیم و از انتشار انواع میکروبها در بدن خود جلوگیری کنیم.