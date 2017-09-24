به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مسعودی ریحان یکشنبه شب در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به فرآیند انتخاب شهردار تبریز، اظهار داشت: نهایتاً با توجه به دو گزینه نهایی باقیمانده به باهر رأی دادم اعتقاد دارم که انتخاب باهر تداوم راه عقلانیت و موفقیت وی در سمت شهردار تبریز موفقیت شورا خواهد بود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر عدم انتخاب یک شهردار اصلاحطلب برای شهرداری تبریز، بیان داشت: بایستی به سابقه و روند این مهم در چند مرحله توجه داشت اول اینکه مطرحشدن افرادی همچون فتح الهی و سلیمانپور از طرف همین دو سه نفر از آقایان که مدعی اصلاحات هستند صورت گرفت که بعداً با بازی کردن رول خاص و فشارهای مختلف باعث شدند فردی مثل آقای سلیمانپور ۶ رأی در مرحله آخر بیاورد و حال سؤال من این است که نمیشد ایشان این رول و لابیها را به نفع امثال سردار مولوی و الموسوی بازی کنند؟
عضو اصلاحطلب شورای اسلامی کلانشهر تبریز تأکید کرد: من بارها بهصراحت اعلام کرده بودم که رأی من آقای الموسوی است و حتی بهشخصه برای ایشان از اعضای لیست امید امضا جمع کردهام که عکس آنهم در رسانهها موجود است ولی با کمال تأسف از آن شش نفر در رأیگیری نهایی ۴ نفر به ایشان رأی دادند که بنده هم یکی از آنها بودم .ولی متأسفانه عدهای از دوستان مدعی اصلاحطلبی بهنوعی بازی کردند که در نهایت منجر به حذف آقای الموسوی گردید و باز تأسفانگیزتر اینکه در رأیگیری نهایی فردی اصولگرا با سابقه مشخص بهعنوان گزینه لیست امید مشخص شد.
مسعودی ریحان در پاسخ این سؤال که نسبت به ادعای برخی از اعضای لیست امید که مسعودی ریحان و نیکوخصلت را به خاطر رأی ندادن به آقای سلیمانپور متهم به بدعهدی میکنند؟ گفت: من از اول هم گفته بودم که به این آقا رأی نمیدهم، دلیلم هم برای این کار سابقه فعالیت، مواضع، تیم کاری، و شناختم از ایشان است که وی را کاملاً اصولگرا میدانم که با لابیگری همین چند نفرِ لیست امید بالا آمده بود حتی تا آخرین لحظات هم به بنده و هم به دکتر نیکوخصلت انواع فشارها را وارد کردند که به سلیمانپور رأی دهیم.
وی درباره دفاع از انتخاب باهر بهعنوان شهردار جدید کلانشهر تبریز نیز افزود: من حاضرم با هر کدام از اعضای شورا و با ریشسفیدان اصلاحطلب در خارج از شورا روی مقایسه آقایان باهر و سلیمانپور در دو مؤلفه اصلاحطلبی و تخصص و تجربه که جزو معیارهای اصلی آقایان بود، جلوی رسانهها مناظره کنم؛ اگر ایشان توانستند اثبات کنند که آقای سلیمانپور اصلاحطلبتر یا متخصصتر از باهر است من فردای آن روز از شورا استعفا میدهم.
عضو اصلاحطلب شورای اسلامی کلانشهر تبریز اضافه کرد: دوستانی که به خاطر رأی ندادن به آقای سلیمانپور بنده را ملامت میکنند صادقانه در رابطه با ۲۷ شاخصی که به تصویب اعضای شورا رسیده است آقایان باهر و سلیمانپور را مقایسه نمایند؛ من بهعنوان یک عضو شورا در درجه اول در مقابل مردمم و شهرم مسئول هستم و رأی کورکورانه به گزینه تحمیلی یک جریان غیر اصلاحطلب آنهم با اتیکت اصلاحطلبی در قاموس من نمیگنجد.
مسعودی ریحان در پایان افزود: مشمئز کننده است دیدن کسانی که اکنون مدافع آقای الموسوی شدهاند و از حق خورده شده وی حرف میزنند در حالی که تا همین چند ساعت پیش عکسهای ناشی از جراحت وی را که به خاطر دردی به یادگار مانده از دفاع مقدس سرش را پایین انداخته را در فضای مجازی همراه با رکیکترین حرفها پخش میکردند و او را به خوابآلود بودن متهم میکردند.
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