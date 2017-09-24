به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق، حیدر العبادی ریاست نشست شورای وزارتی امنیت ملی این کشور را برعهده داشت. در این نشست در خصوص مساله همه پرسی اقلیم کردستان عراق بحث شد. شرکت کنندگان تاکید کردند که این همه پرسی یک اقدام در تعارض با قانون اساسی کشور بوده و امنیت و ثبات عراق را به خطر می اندازد.

آنها اعلام کردند که همه پرسی یک اقدام یک جانبه به شمار آمده و شرایط را وخیم تر می کند و راه را برای تلاش های سازنده و مثبتی که دولت برای مرحله بعد از داعش به کار می گیرد می بندد بنابراین نتایج این همه پرسی هیچ تاثیر واقعی نداشته و پیامدهای منفی بر خود اقلیم نیز خواهد داشت.

شرکت کنندگان عنوان داشتند که حل و فصل درگیریها نمی تواند از طریق اعمال زور صورت پذیرد. متاسفانه نوعی بسیج نیرو برای اجرای این اقدام غیر قانونی بر اساس مفاهیم نژادی و اتهامات غیر واقعی صورت گرفته است. مساله اقتصاد و بسته شدن پارلمان و مساله حقوق ها و بیرون کردن وزرا و منحصر کردن اقدامات سیاسی و امنیتی به گروه های مشخص از مشکلات داخلی اقلیم کردستان به شمار می آید که مسئولیت آنها متوجه نیست هم چنین سیاستهای غیر قانونی در قبال ذخایر ملی که متعلق به تمام مردم عراق بوده اتخاذ شده است.

آنها اعلام کردند: دولت خود را مسئول تمام مسائل مربوط به منافع شهروندان و امنیت آنها و رفاه شان در جای جای خاک عراق و از جمله منافع و درخواستهای شهروندان کرد در این کشور می داند. دولت ملزم به دفاع از وحدت و حاکمیت عراق و امنیت و ثبات آن است. دولت عراق در خصوص همه پرسی و نتایج غیر قانونی آن مذاکره نخواهد کرد. ما از همگان می خواهیم تا به راه درست بازگردند. نمی توان فساد را منکر شد چرا که آفت خطرناکی است که به منافع ملت عراق از جمله ملت ما در کردستان ضربه زده است. با توجه به آنکه گذرگاه های مرزی وابسته به دولت فدرال هستند و نفت یک ثروت ملی به شمار می آید دولت عراق از اقلیم کردستان این کشور می خواهد تا کنترل تمام گذرگاههای مرزی از جمله فرودگاه ها را به دولت فدرال تحویل دهد و از کشورهای همسایه و جهان می خواهد تنها با دولت عراق در خصوص گذرگاه ها و مساله نفت تعامل داشته باشند.

این شورا همچنین اقدامات دستگاه های ذی ربط مبنی از جمله گروه بازگرداندن اموال عراق در خصوص پیگیری حسابهای اقلیم کردستان عراق و حسابهای مسئولان در اقلیم و کسانی که پول صادرات نفت را به حساب خود منتقل کردند را بررسی خواهد کرد.