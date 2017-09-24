به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی نظری یکشنبه شب در نشست سبک زندگی اسلامی در اداره گاز شهرستان اهر، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور دلیر مردی‌های شجاع ایران بوده که با گذشت از جان و مال آینده‌ای روشن را برای امروز ما رقم زدند و اکنون‌که نظام مقدس جمهوری اسلامی در منطقه و جهان به قدرت و وزنه‌ای تبدیل‌شده از نتایج فداکاری‌های شهدا و ایثارگران و جانبازان در دوران دفاع مقدس است.

وی با اشاره به اینکه باید خاطرات و تاریخ دوران دفاع مقدس با انتقال به نسل‌های جوان زنده نگه‌داشته شود، افزود: 31 شهریورماه سال 1359 برای ملت ایران روزی تاریخی به حساب می‌آید در این روز صدام ملعون در مقابل دوربین تلویزیون با پاره کردن قرارداد الجزایر جنگ تحمیلی را به ملت ایران تحمیل کرد درحالی‌که دوران دفاع مقدس تنها جنگ عراق و ایران نبود بلکه ایران در برابر جهان ایستاد.

رئیس دادگستری شهرستان اهر در ادامه با تسلیت فرارسیدن ماه محرم‌الحرام، اضافه کرد: قیام امام حسین(ع) در تاریخ اسلام ماندگار است چراکه سیدالشهدا با ایستادگی در مقابل دشمن درس آزادگی را به مسلمانان جهان آموخت.

نظری بابیان اینکه امام حسین(ع) و 72 تن یاران باوفای ایشان در مقابل هزاران هزار دشمن با شجاعت ایستادگی کردند، گفت: امام حسین(ع) با وجود اینکه تعداد اندکی یار داشتند ولی با شجاعت و بدون اینکه در روحیه ایشان تأثیری داشته باشد در برابر دشمن ایستادند.

وی در ادامه اظهار داشت: ایران کشوری است که شهدا، رزمندگان، ایثارگران و جانبازان بسیاری در دوران دفاع مقدس در راه تداوم انقلاب اسلامی و آرمان امام راحل تقدیم کرده و اکنون به‌جایی رسیده‌ایم که دشمنان این نظام علی‌الخصوص آمریکا از قدرت و نفوذ ایران اسلامی هراس دارد.

رئیس دادگستری شهرستان اهر در واکنش به اظهارات ضد ایرانی ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در سازمان ملل، گفت: رئیس‌جمهور آمریکا اصلاً نمی‌داند که در مورد چه چیزی سخنرانی می‌کند و در سازمان ملل متأسفانه عجولانه صحبت کرد درحالی‌که باید به امنیت پایدار ایران غبطه بخورند و هر روز از طریق رسانه‌ها شاهدیم که کشت و کشتار در آمریکا صورت می‌گیرد ولی خوشبختانه در ایران این‌چنین خشونت‌هایی نداریم.

نظری با اشاره به اینکه امنیت کنونی ایران اسلامی به برکت نظام و انقلاب اسلامی در دنیا بی‌نظیر و بی‌بدیل است، افزود: امنیتی که امروز از آن دم می‌زنیم به‌راحتی به دست نیامده بلکه برای این امنیت پایدار که می‌توان گفت از دستاوردهای دوران دفاع مقدس است هزاران شهید داده‌ایم تا امنیت کشور حفظ شود و هنوز خانواده‌هایی هستند که حتی پیکر پاک فرزندانشان پیدا نشده است.

وی بابیان اینکه متأسفانه طلاق در جامعه افزایش‌یافته و گاهاً زوج‌ها حتی دلیل قانع‌کننده‌ای برای طلاق از همدیگر را ندارند، ابراز داشت: زوج‌ها بیشتر به‌جای اینکه برای دوام زندگی هزینه کنند در اموراتی هزینه می‌کنند که اغلب منجر به فروپاشی بنیان خانواده می‌شود، متأسفانه چشم هم‌چشمی که در جامعه وجود دارد جز تخریب و تضعیف بنیان خانواده‌ها سودی ندارد.

رئیس دادگستری شهرستان اهر ادامه داد: یکی دیگر از دلایل اختلافات جهیزیه و مهریه سنگین بوده که هیچ‌گاه مهریه سنگین و جهیزیه برای کسی خوشبختی به وجود نیاورده است و گاهاً در دادگاه دیده‌ایم زوجین حرف از اخلاق می‌زنند و دلیل طلاق می‌دانند اما این‌گونه نیست بلکه منشأ تمامی معضلات جامعه به دوری از سبک زندگی اسلامی بازمی‌گردد.

نظری با ابراز تأسف از اینکه دشمنان نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران برای سست کردن اراده جوانان از طریق فضای مجازی که همان جنگ نرم گفته می‌شود به میدان وارد شده است، بیان کرد: فضای مجازی شرایطی به وجود آورده که جوانان ما با آن درگیر هستند.