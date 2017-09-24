رعایت قانون و خدمت صادقانه به مردم سرلوحه کار شهرداران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین معارفه شهردار اقبالیه عصر یکشنبه با حضور رضا گروسی مدیر کل امور شهری استانداری، حجت الاسلام فاطمیان امام جمعه، اعضای شورای اسلامی، مسئولین استانی و شهری در فرهنگ سرای شهرداری اقبالیه برگزار شد.

حجت اسلام سید مرتضی فاطمیان در این مراسم گفت:در راستای توسعه فرهنگی و ایجاد تحول در شهر باید مدارس را به سنگرترویج فرهنگ شهروندی و آموزش های همگانی و پرعایت قانون و خدمت صادقانه به مردم سرلوحه کار شهرداران باشدایه ای تبدیل کنیم.

وی یادآورشد: با توجه به شروع سال تحصیلی جدید همزمان با آغاز ماه محرم الحرام، انتظار می رود مسئولان در رعایت شئونات اسلامی بیشتر تلاش کرده و این فرهنگ ناب حسینی را درمیان مدارس ترویج کنند.

فاطمیان افزود: آقای پیری شهردار سابق از مدیران با تجربه و با اخلاق بودند که با تعامل و همکاری با شورای چهارم و دستگاههای اجرایی استان تحول قابل توجهی در شهر اقبالیه ایجاد کرد که قدردان زحمات وی هستیم.

امام جمعه شهراقبالیه گفت: تخصص و تعهد باید در کنار هم باشد تا بتوان مشکلات را حل کرد و به توسعه دست یافت.

وی بیان کرد: شهردار جدید اقبالیه هم با توجه به سوابق خدمتی درخشان فردی بسیارساعی و کوشا در مسائل شهری اعم ازعمرانی و فرهنگی هستند که انتظار داریم با کمک اعضای شورای اسلامی شهر با مدیریت جهادی در عمران و آبادانی شهر گام های استوار بردارند.

در ادامه مهران اکبر پور شهردار جدید شهر اقبالیه ضمن تقدیر و تشکر از حسن اعتماد اعضای شورای اسلامی شهر، اظهارداشت: آبادانی شهرها با مشارکت عمومی قابل تحقق است و اکنون فصل تازه ای از فعالیت های عمرانی و فرهنگی پیش روی ما قرار گرفته است که باید برای کار شبانه روزی آماده باشیم.

وی گفت: باید راه، مرام و سیره امام علی (ع) سرلوحه خدمت مسئولان باشد و همواره در مدت خدمت خود سعی خواهم کرد رضای خداوند متعال را درهمه کارها مورد توجه قرار دهم و هیچ کاری که خدا و مردم را ناراضی کند انجام ندهم.

اکبرپور یادآورشد: با گرامیداشت یاد شهدا و تکریم خانواده آنها قدردان و حافظ خون پاک شهداء و جانبازان هستیم و خدمت به مردم را سرلوحه کارمان قرار می دهیم.

وی بیان کرد: در توزیع خدمات شهری عدالت را رعایت می کنیم تا همه شهروندان از خدمات عمومی برخوردار شوند و توسعه شهر همه جانبه باشد.

شهردار جدید شهراقبالیه اضافه کرد: در کنار اجرای پروژه های عمرانی تلاش می کنیم برنامه های فرهنگی در شهر را نیز در دستور کار قرار دهیم تا قطار توسعه همه جانبه در شهر راه بیفتد.

وی اظهارداشت: علاقه مندیم با همفکری اعضای شورای اسلامی شهر و تلاش همه مسئولان و شهروندان، اقبالیه را به شهری زیبا و توام با آرامش برای زندگی تبدیل کنیم.

اکبرپور تصریح کرد: با رعایت قانون در امور مالی هم با شفافیت کامل عمل کنیم و از مسیر قانونی خارج نخواهیم شد.

در ادامه محمد پیری شهردار سابق اقبالیه گفت: سرانه بودجه شهراز ۱۰۰ هزارتومان به ۳۲۰ هزارتومان و بودجه هفت میلیارد تومانی را در مدت چهار سال به ۲۲ میلیارد تومان رسانده ایم.

وی افزود: خدمات رسانی بی وقفه و مضاعف بر اساس خواسته های شهروندی از اهداف شورای چهارم بوده و این امر با جدیت هر چه تمام در چهار سال گذشته دنبال شده است.

پیری یادآورشد: شهرداری اقبالیه در دوره چهارم شوراها هیچ اقدامی را خارج از مصوبات شورای شهر اجرایی نکرد و تمام پروژه های شهری بر مبنای نیازهای شهر و شهروندان به بهره برداری رسید.

وی بیان کرد: شهرداری اقبالیه در چهار سال گذشته توانست با تدبیر اعضای شورای اسلامی شهر، علیرغم رکود بر ساخت و سازهای شهری، اقدامات خوبی را در حوزه شهری اجرایی کند و طرح های عمرانی، فضای سبز، ترافیکی و خدماتی را به بهره برداری برساند.

پیری اظهارداشت: شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه در ٤ سال اخیر تعامل گسترده ای با دستگاههای شهری و استانی داشت و توانست در تمام حوزه ها در حد بضاعت خود ورود پیدا کند و به ارائه خدمات بپردازد.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات ۴ ساله محمد پیری شهردار سابق، مهران اکبرپور به عنوان شهردار جدید اقبالیه معرفی شد.