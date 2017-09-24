به گزارش خبرنگار مهر، علی جهان آرا شامگاه یکشنبه در همایش شعر عاشورایی در حاشیه نمایشگاه کتاب لرستان ضمن تسلیت فرارسیدن ایام حزن و اندوه شهادت امام حسین(ع) و یاران ایشان و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس اظهار داشت: نمایشگاه کتاب استان، حاصل زحمات بی دریغ و شبانه روزی بسیاری از کارکنان این یخش است.

وی افزود: نمایشگاه کتاب، اکنون بوستان کتاب شده و با استقبال بسیار خوبی روبرو شده است.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان یکی از کارهای بی نظیر این بخش را افزودن کتاب به سبد خانواده ها عنوان کرد و ادامه داد: در این خصوص یک تفاهم نامه با اداره آموزش و پرورش داشته ایم.

جهان آرا هدف از انعقاد این تفاهم نامه را ارائه خدمات بهتر به دانش آموزان عنوان کرد و گفت: از بوستان کتاب استفاده های بسیاری شده و امیدواریم این کارها باز هم تکرار شود.

وی ضمن قدردانی از مسئولین برگزاری همایش شعر عاشورایی، خدمت به خانواده های شهدا را ارزنده ترین خدمت ها دانست و اضافه کرد: امیدواریم توفیق داشته باشیم در خدمت شاعران این بخش و شاعران استان باشیم که از بزرگترین شاعران کشور هستند.

بنابر این گزارش، در پایان این همایش از خانواده ایثارگران و شهدای نهاد کتابخانه های عمومی لرستان تقدیر به عمل آمد.