ارتباط مصرف داروهای آسم با کابوس شبانه و افسردگی

به گزارش خبرنگار مهر، Singulair داروی آسم و آلرژی است که به صورت قرص یا به شکل دانه های قابل حل روزی یکبار استفاده می شوند. دکتر «میندینا هارمن» سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه گرونینگن هلند، در این باره می گوید: «این دسته از داروها بخشی از آنتاگونیست های گیرنده های لکورتین هستند.» داروهای دیگر این گروه عبارتند از zafirlukast (Accolate) و zileuton (Zyflo و Zyflo CR).

در مطالعه فعلی از دو پایگاه داده برای مشاهده شیوع عوارض جانبی این نوع داروها در کودکان و افراد بزرگسال مصرف کننده Singulair استفاده شد. این داده ها مربوط به بیش از ۱۲۰ کشور و شامل حدود ۱۸ هزار گزارش نتایج منفی بعد از مصرف Singulair بود.

احتمال افسردگی در کودکان و بزرگسالان مصرف کننده این دارو حدود ۷ برابر بیشتر بود. احتمال رفتارهای تهاجمی نیز در کودکان مصرف کننده دارو Singulair ۳۰ برابر بیشتر بود.

همچنین مطالعات نشان داد احتمال اندیشه خودکشی در کودکان و بزرگسالان مصرف کننده این دارو ۲۰ برابر بیشتر و احتمال کابوس های شبانه ۲۲ برابر بیشتر بود. ریسک سردرد هم در این افراد دو برابر بیشتر از افراد عادی بود.

به گفته هارمن، «هیچ توضیح دقیق پاتوفیزیولوژیکی در مورد افزایش ریسک مشکلات عصبی در کودکان و بزرگسالان تحت درمان با مونتلوکاست یافت نشده است.»

با این حال محققان تاکید می کنند بیماران نباید مصرف این داروهای خود را کنار گذارند.