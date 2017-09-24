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۲ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۵۹

سیدعمار حکیم:

عراق امروز با خنجر داعش و همه پرسی رو به رو است

عراق امروز با خنجر داعش و همه پرسی رو به رو است

رئیس ائتلاف ملی عراق با تاکید براینکه ملت کردستان بیشترین ضرر را از همه پرسی اقلیم می بیند، گفت:ما درحال حاضر در قلب نبرد با خنجرهای داعش هستیم واکنون باید با خنجر همه پرسی نیز روبه رو شویم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، سید عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی عراق در مجلس عزای حسینی در دفترش در بغداد اظهار داشت: صبر ما زیاد است و تلاش های زیادی برای راضی کردن رهبران کُرد در خصوص عمل به قانون اساسی انجام دادیم، اما تحمیل عقیده به صورت فردی به نتیجه نخواهد رسید و همگان احساس خواهند کرد که ملت کردستان اگر به سمت همه پرسی حرکت کند بیشترین ضرر را خواهد دید.

وی افزود: خطاب به ملت کردستان می گوییم که شما دوستان ما هستید و جای شما در قلبهای ماست اما این همه پرسی شما را به نتیجه نخواهد رساند و چیزهای زیادی از دست خواهید داد و زمانی پشیمان خواهید شد که سودی ندارد.

رئیس ائتلاف ملی عراق در ادامه تصریح کرد: آبادانی در اقلیم کردستان با چه پولی صورت گرفته؟ نه اینکه با درآمد حاصل از فروش نفت و اموال عراق انجام شده پس چرا الان ما به صدام و کسانی که در عملیات انفال شرکت داشتند تشبیه می شویم؟ ما در حال حاضر در قلب نبرد با خنجرهای داعش هستیم و اکنون باید با خنجر همه پرسی رو به رو شویم. وفا و انصاف و برادری کجا رفته است؟

کد مطلب 4096948
فاطمه صالحی

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