همایش شعر عاشورایی در حاشیه نمایشگاه کتاب لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش شعر عاشورایی شامگاه یکشنبه در حاشیه نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان با حضور مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان، مدیر کل آموزش و پرورش لرستان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و شاعران برجسته استان برگزار شد.

محمدکاظم علی پور شاعر برجسته لرستانی در این همایش با بیان اینکه شعر در جامعه ما مظلوم واقع شده است اظهار داشت: هویت و تاریخ کشور را می توان در اشعار چند شاعر بزرگ کشور از جمله فردوسی یافت.

وی اظهار داشت: ادبیات کشور ما به دلیل فقدان ترجمه به موقع، از معرفی آثار شاخص کشور به جهانیان جا ماند.

این شاعر برجسته لرستانی، ایران را سرزمین شعر جهان معرفی کرد و بیان داشت: ظرفیتی که در کشور ما وجود دارد، در دنیا وجود ندارد اما به دلیل نبود زبان و تریبون نتوانسته ایم کارهایمان را به دنیا معرفی کنیم.

علی پور تمام آثار شعر مقاومت را دعوت به استقامت و پایداری دانست و افزود: در هیچ جای این اشعار نمی توان دعوت به تهاجم و ظلم را یافت بلکه تمام این آثار همگان را به ظلم ستیزی و پایداری دعوت کرده اند.

وی بیان داشت: شعر مقاومت لرستان، همانند بخش موسیقی دارای جایگاه مهم و بزرگی است.

بنابر این گزارش، در پایان این همایش از خانواده ایثارگران و شهدای نهاد کتابخانه های عمومی لرستان تقدیر به عمل آمد.