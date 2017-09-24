صمد کریمی، در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه تصادف گفت: ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه بعد از ظهر یک شنبه تصادف ۳ دستگاه خودرو در محدوده ورودی «پایانه» نسیم شهر، به نیروهای آتش نشانی این شهر اطلاع داده شد.

وی افزود: زمان حضور آتش نشان‌ها در محل، ترافیک سنگینی در محدوده ایجاد شده بود و آتش نشان‌ها به سختی خود را به محل حادثه رساندند.

سخنگوی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری «نسیم شهر» با اشاره به تصادف شدید چند خودرو اظهارکرد: یک پراید، یک دستگاه کامیون و یک خودرو پژو پارس در این حادثه به شدت با یکدیگر برخورد کرده بودند.

کریمی از مصدومیت بسیار شدید یک تن در این حادثه خبرداد و گفت: این مصدوم با تلاش آتش نشانان، رها سازی شده و برای انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شد.

وی ادامه داد: این حادثه به شدت به خودرو پراید آسیب زد.

سخنگوی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری «نسیم شهر» با اشاره به اتمام عملیات آتش نشان‌ها در این حادثه اذعان کرد: آتش نشان‌ها پس از انتقال خودروها به حاشیه جاده و ایمن سازی محیط، محل را تحویل عوامل انتظامی دادند.