بیش از ۱۰۰ هکتار از جنگل های شرق گلستان در آتش سوخت

ابوطالب قزلسفلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آتش سوزی‌هایی که از تاریخ ۲۹شهریور لغایت اول مهر در شهرستان‌های مراوه‌تپه ، کلاله و رامیان رخ داد بیش از ۱۰۰ هکتار از جنگل‌های سوزنی‌برگ استان در آتش سوخت.

وی با اشاره به صخره‌ای و صعب‌العبور بودن منطقه آتش‌سوزی اظهار کرد: اطفای حریق در شب ،افتادن شاخه درختان و حرکت سنگ از دامنه‌ها و سقوط نیروها از ارتفاع منجر به مصدومیت ۶ نفر از کارشناسان ، قرقبانان و محافظین جنگل اداره کل منابع طبیعی و سه نفر از نیروهای مردمی و همیار طبیعت شد.

قزلسفلو تصریح کرد: مصدومیت این افراد شامل شکستگی دست و جراحت سر ،سوختگی ، جراحت و ترک‌خوردگی استخوان پا و آسیب‌دیدگی کمر بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان علت این آتش‌سوزی‌ها را گرما و خشک‌سالی غیرعادی ، سوزنی‌برگ بودن جنگل و سهل‌انگاری انسانی عنوان کرد.