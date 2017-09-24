بیش از ۱۰۰ هکتار از جنگل های شرق گلستان در آتش سوخت

ابوطالب قزلسفلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آتش سوزیهایی که از تاریخ ۲۹شهریور لغایت اول مهر در شهرستانهای مراوهتپه ، کلاله و رامیان رخ داد بیش از ۱۰۰ هکتار از جنگلهای سوزنیبرگ استان در آتش سوخت.
وی با اشاره به صخرهای و صعبالعبور بودن منطقه آتشسوزی اظهار کرد: اطفای حریق در شب ،افتادن شاخه درختان و حرکت سنگ از دامنهها و سقوط نیروها از ارتفاع منجر به مصدومیت ۶ نفر از کارشناسان ، قرقبانان و محافظین جنگل اداره کل منابع طبیعی و سه نفر از نیروهای مردمی و همیار طبیعت شد.
قزلسفلو تصریح کرد: مصدومیت این افراد شامل شکستگی دست و جراحت سر ،سوختگی ، جراحت و ترکخوردگی استخوان پا و آسیبدیدگی کمر بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان علت این آتشسوزیها را گرما و خشکسالی غیرعادی ، سوزنیبرگ بودن جنگل و سهلانگاری انسانی عنوان کرد.
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