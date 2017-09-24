ایران به الگوی مهم در مبارزه تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار علیاکبر علیزاده شامگاه یکشنبه در مراسم دومین یادواره فرماندهان و ۸۰۰ شهید غرب و شمالغرب کشور، با بیان اینکه رزمندگان اسلام همواره با توجه به حضورشان در جبهههای غرب و شمالغرب، در جبهه جنوب نیز در دوران دفاعمقدس به مجاهدت پرداختند، افزود: بدون شک، امروز ایران اسلامی به الگوی مهم در اصل مبارزه بدل شده است.
وی تصریح کرد: امروز شاهد شکلگیری و تشکیل بسیج مردمی در کشورهایی از جمله یمن، لبنان، سوریه و عراق هستیم، این نشان از جایگاه کشورمان در منطقه دارد و ایران تبدیل به یک الگوی مهم در اصل مبارزه شده است.
سردار علیزاده در ادامه با یادآوری اینکه امروز اقتداری که موجب هراس دشمن از کشورمان شده، حاکی از حماسهآفرینیهای آن دوران و امروز در جبهههای مختلف است، اظهار کرد: حماسهآفرینی ملت ایران اسلامی محدود به دوران دفاعمقدس نبوده و هر زمان این حماسهآفرینی احساس شود، باز هم در میدانهای مختلف حضور به هم خواهند رساند.
معاون مرکز تربیت و تعالی کوثر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین از عملیات پیرانشهر بهعنوان یکی از دشوارترین عملیاتهای دوران دفاعمقدس یاد کرد و ادامه داد: در این عملیات، رزمندگان اسلام با به نمایش گذاشتن رشادتها و جانفشانیها در منطقه کردستان با بسیج همگانی به مبارزه با ضد انقلابها و عوامل منافق پرداختند و در نهایت به شهادت رسیدند.
سردار علیزاده از کردستان بهعنوان سرزمین مجاهدتهای خاموش یاد کرد و با یادآوری اینکه جایگاه این نقطه از کشور همواره جایگاهی متعالی و تاثیرگذار در تاریخ حماسی ایران بوده است، خاطرنشان کرد: استراتژی نبرد ما در منطقه کردستان در دوران دفاعمقدس الگویی شد که امروز جمهوری اسلامی آن را با افتخار به همه ارائه میدهد.
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