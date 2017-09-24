رئیس جمهور مصر امروز به امارات می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر امروز دوشنبه در سفری رسمی که دو روز به طول خواهد انجامید به امارات متحده عربی می رود.

در همین راستا، «علاء یوسف» سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که السیسی در دیدار با مقامات اماراتی روابط دوجانبه بین دو کشور و همچنین رایزنی و هماهنگی پیرامون موضوعات و بحران های منطقه ای و بین المللی دارای اهمیت مشترک را مورد بحث قرار خواهد داد.

وی همچنین افزود که سفر السیسی به ابوظبی در راستای روابط منحصربفرد مصر و امارات صورت می گیرد.