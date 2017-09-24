شولتز: امروز روز تلخی برای حزب سوسیال دموکرات بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «مارتین شولتز» رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان شکست در انتخابات سراسری این کشور را پذیرفت.

وی طی سخنانی در جمع هواداران این حزب ضمن قدردانی از آنان اذعان کرد که سوسیال دموکرات ها در این روز شکست سنگینی را متحمل شدند.

شولتز روز انتخابات را روزی تلخ برای خود و هم حزبی هایش نامید و گفت این نتیجه بسیار تلخ و ناگوار است.

رقیب مرکل در انتخابات پارلمانی آلمان با تقدیر از نامزدهای حزب سوسیال دموکرات و نیز جوانان و پشتیبانی آنها تاکید کرد: ما موفقیتهای زیادی را در دوره قانونگذاری قبلی داشتیم و برای آنها مبارزه کردیم.

وی در ادامه گفت: آنچه به ویژه برای این شب متاثرکننده است، ورود نخستین حزب راست افراطی یعنی حزب جایگزین برای آلمان به بوندس تاگ است و این در حالی است که کشور ما هم اکنون پذیرای بیش از یک میلیون آواره است.

شولتز یادآور شد: وظیفه اصلی حزب سوسیال دموکرات، سازماندهی و حفظ اتحاد اجتماعی، روامدار بودن و احترام به آن در آلمان است.

وی وعده داد: در سایه اعلام نتایج انتخابات امروز و احترام به آرای مردمی با تمام توان خود در ارتباط با ورود افراطیون به پارلمان از دموکراسی در کشورمان دفاع می کنیم.