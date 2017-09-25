تأثیر بیماری های خواب در بروز مشکلات قلبی/بیماری قرن ۲۱

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بابک ساعدی در آستانه برگزاری ششمین کنگره جراحی پلاستیک صورت و راینولوژی، اظهارداشت: این کنگره به همت انجمن راینولوژی ایران در ۴ بخش اصلی برگزار می شود که بخش نخست آن در موضوع بیماری های بینی و سینوس بوده که طی چند دهه اخیر گسترش زیادی یافته است.

وی افزود: امروزه در این حوزه اعمال جراحی آندوسکپی ورود یافته و این مسئله تا اعمال جراحب قاعده جمجمه گسترش یافته است لذا بسیاری از تومورهای که پیش از این قابلیت جراحی نداشته و یا باید برای جراحی جمجمه را می شکافتیم، از طریق جراحی آندوسکوپی قابلیت انجام دارد که این روش جراحی عوارض کمتری برای بیمار به همراه دارد.

دبیر علمی ششمین کنگره جراحی پلاستیک صورت و راینولوژی ادامه داد: بخش دوم کنگره مرتبط با جراحی راینوپلاستی است که برقراری زیبایی و کارکرد مناسب بینی در این حوزه مورد توجه است البته همکاران ما در این راستا از قدیم تبهر داشته ولی باید توجه داشت که در این حوزه طی سه دهه اخیر پیشرفت ها ی زیادی حاصل شده و اکنون تکنیک های ۲۰ سال پیش را کنار گذاشته ایم و آشنایی همکاران ما با این تکنیک های نوین حائز اهمیت است.

ساعدی اظهارداشت: نسبت به همه گروه های درگیر در حوزه راینوپلاستی کمترین شکایت از همکاران ما بوده و این موضوع علیرغم مراجعات زیاد است و موفقیت همکاران ما در این راستا چشمگیر بوده است.

وی اضافه کرد: جراحی پلاستیک صورت بخش سومی خواهد بود که در کنگره مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. این حوزه از فیلدهای جدید بوده و آغاز تکنیک های آن مربوط به جنگ جهانی دوم است که طی دو دهه اخیر با درک بهتر فیزیولوژی و بیماری ها این اعمال توسعه یافته ایت.

دبیر علمی ششمین کنگره جراحی پلاستیک صورت و راینولوژی، تأکید کرد: تنها کسانی می توانند وارد فیلد زیبایی یک ارگان بدن شوند که با بیماری های آن ارگان آشنایی کامل داشته باشند که در غیر این صورت هر اقدامی توسط آنها برای انجام زیبایی خطرناک است.

وی با اشاره به اینکه سلامت یک ارگان بر زیبایی آن اولویت دارد، افزود: جراحان گوش و حلق و بینی قبل از گذراندان تجربه در حوزه جراحی پلاستیک، ۴ سال آناتومی و بیماری های صورت و سر و گردن را شناخته پس کارکرد بهتری در جراحی سر و صورت دارند.

ساعدی اضافه کرد: جراحی پلاستیک صورت در سه قسمت مباحث غیرجراحی، بازسازی صورت به علت کهولت سن و بازسازی صورت به دلیل تصادفات و نقایص مادرزادی در کنگره ارائه می شود.

وی به موضوع خواب اشاره کرد و بیان داشت: چهارمین بخش اصلی که در کنگره مطرح می شود در حوزه خواب است که در واقع مشکل اختلالات خواب بیماری قرن ۲۱ محسوب می شود و آنقدر که کشورهای دیگر به این بیماری توجه کرده ما به این موضوع نپرداخته ایم.

دبیر علمی ششمین کنگره جراحی پلاستیک صورت و راینولوژی خاطرنشان کرد: بسیاری از بیماری ها اعم از فشار خون، ناراحتی های قلبی، اختلال در تمرکز و حتی بروز تصادفات رانندگی ریشه در بیماری های خواب دارد. لذا همه افراد دچار اختلات خواب باید مشکلشان توسط پزشک بررسی شود.

ساعدی تأکید کرد: کسانی که دچار خرخر در خواب بوده و قطع تنفسی دارند نمی توان مشکل آنها را طبیعی دانست و حتما باید بیماریشان بررسی و درمان شود که درمان مشکل این بیماران به صورت کار گروهی بوده و همکاران در حوزه اعصاب، ریه، دندانپزشکی و طب کار در شناسایی و درمان بیماری های خواب می توانند، مؤثر واقع شوند که همه این موارد در ششمین کنگره جراحی پلاستیک صورت و راینولوژی مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.

وی در پایان گفت: در این کنگره علاوه بر حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه مهمانانی از کشورهای آمریکا، انگلیس، کره، مجارستان، ایتالیا و فرانسه نیز حضور دارند.

ششمین کنگره علمی بین المللی راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت انجمن علمی رینولوژی ایران یکم تا سوم آذر ۹۶ در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.