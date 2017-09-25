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۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان:

۸۰ درصد حجم صادراتی استان زنجان توسط ۱۵ واحد تولیدی انجام می شود

۸۰ درصد حجم صادراتی استان زنجان توسط ۱۵ واحد تولیدی انجام می شود

زنجان-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: ۱۵ واحد صادراتی استان زنجان ۸۰ درصد حجم صادرات استان را بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان زنجان افزود: در پنج ماهه سال جاری صادرات استان ۱۶۰ میلیون دلار بوده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۶۰ میلیون دلار بوده و رشد ۱۶۲ درصدی صادرات استان محقق شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه سهم صادرات استان از سهم صادراتی کشور ۱.۲ درصد است، ادامه داد:  استان در سنوات گذشته این میزان سهم را تجربه نکرده بود.

فغفوری افزود: کاغذ و دام زنده جزو اقلام جدید صادراتی استان زنجان است و این دو کالا به کالاهای دیگر صادراتی استان همچون شمش روی و سرب، رب گوجه فرنگی، خرما، کشمش، دوغ، خامه و ترانسفورماتور و سایر کالاها افزوده شده است.

وی به وضعیت مشوق های مالیاتی واحدهای صادراتی استان اشاره کرد و گفت: ۱۵ واحد صادراتی استان زنجان که ۸۰ درصد حجم صادرات استان را بر عهده دارند، مالیات بر ارزش افزوده آن ها پرداخت می‌شود.

فغفوری افزود: کمیته ای در این راستا تشکیل شده است که  این واحدهای تولیدی می توانند به امور مالیاتی استان مراجعه و نسبت به دریافت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر  ۳۴  کشور  به عنوان مقصد کالاهای صادراتی استان هستند و  هفت کشور جدید مطابق با رویکرد تنوع بخشی بازارهای صادراتی به مقصد صادراتی کالاهای استان افزوده شده که شامل تایلند، عمان، بحرین، مالزی، لهستان، ساحل عاج و استرالیا می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان میزان واردات استان در پنج ماهه سال جاری را ۱۴۳ میلیون دلار عنوان کرد و ادامه داد: این میزان در سال گذشته ۱۱۴ میلیون دلار بوده و ۴۱ کشور مبداء واردات کالاهای استان زنجان هستند که عمده اقلام وارداتی استان نیز مواد اولیه و ماشین آلات است.

کد مطلب 4097036

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