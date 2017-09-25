۱۴مورداهدای عضودرزنجان/خرمدره وقیدار بیشترین اهدای عضو را دارند

رویا قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهراز اهدای عضو یک بیمار مرگ مغزی در استان زنجان خبر داد و افزود: با رضایت خانواده بیمار مغزی به نام وحید بابایی جوان ۳۵ ساله اهل روستای شویر خرمدره کلیه ها، کبد و نسوج وی به بیماران نیازمند اهداء شد.

وی اظهار کرد: همچنین قلب و کلیه های و کبد این بیمار مغزی به نیازمندان اهداء شد.

مسئول شبکه فرام آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: طی ۱۲ ماهه سال ۹۵ حدود ۱۶ مورد اهدای عضو در استان زنجان انجام گرفته بود ولی ۱۵ مورد منجر به اهدای عضو شد.

قهرمانی تصریح کرد: طی شش ماهه سال ۹۶ حدود ۱۴ مورد اهدای عضو در استان زنجان انجام شده و در استان خرمدره و قیدار بیشترین اهدای عضو را دارند و فرهنگ اهدای عضو در این دو شهرستان بسیار عالی است.

وی گفت: باید فرهنگ اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در جامعه توسعه یابد و خوشبختانه در استان زنجان فرهنگ اهدای عضو به خوبی جا افتاده ولی باید این فرهنگ توسط رسانه ها هم فرهنگسازی شود.

مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: اهدای عضو بیمار مرگ مغزی طبق شرایط و فرآیندهای خاص انجام می شود و نبود بیماری های مزمن از جمله سرطان، دیابت و حداکثر سن ۶۵ سال متوفی از جمله شرایط مهم برای اهدای عضو است.

قهرمانی افزود: خوشبختانه استان زنجان در بحث اهدای عضو جزو ۱۰ استان برتر کشور است و روز به روز این فرهنگ تقویت می شود و کارت پیوند عضو یکی دیگر از مسائلی است که باید فرهنگ‌سازی شود و همه مردم باید کارت اهدای عضو داشته باشند.