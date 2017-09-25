به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر، سرپرست استاندارد عسلویه گفت: طی بازرسی‌های صورت گرفته از جایگاه های سی‌ان‌جی شهرستان عسلویه، یک جایگاه در بخش نخل تقی غیراستاندارد شناخته شد.

حامد بهرامی افزود: این جایگاه سی‌ان‌جی که متولی آن بخش خصوصی بود، به دلیل عدم رعایت ۱۳ بند از ۱۶ بند بحرانی، غیر استاندارد اعلام شده و توسط کارشناسان استاندارد پلمب شد.

سرپرست استاندارد عسلویه خاطر نشان کرد: در حال حاضر در شهرستان عسلویه دو جایگاه سی‌ان‌جی وجود دارد که از این بین یک جایگاه واقع در نخل تقی، غیر استاندارد بوده و پلمب شد و دیگری نیز با داشتن شرایط استاندارد در شهر عسلویه فعالیت دارد.

وی با اشاره به خطرات ناشی از غیر استاندارد بودن جایگاه های سی‌ان‌جی اظهار داشت: وجود جایگاه های سی‌ان‌جی غیر استاندارد، تهدیدی بزرگ محسوب می شود چرا که در صورت بروز حادثه ای در این جایگاه ها، انفجار و آتش سوزی وسیعی ایجاد می شود.