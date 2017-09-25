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۳ مهر ۱۳۹۶، ۹:۰۲

نمایشگاه چیدمان انسانی « راوی» در نوشهر برپا شد

نمایشگاه چیدمان انسانی « راوی» در نوشهر برپا شد

نوشهر - نمایشگاه چندمان انسانی به صورت محیطی با عنوان « راوی» به مناسبت هفته دفاع مقدس و با محوریت تهاجم فرهنگی در نوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای اولین بار در نوشهر اجرای نمایشگاه چیدمان انسانی به صورت محیطی با عنوان راوی برگزار شد. این نمایشگاه با همکاری بسیج هنرمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر و سپاه ناحیه نوشهر از شامگاه یکشنبه آغاز شده است.

مضامینی چون تهاجم فرهنگی, بحران هویت جوانان، ارزشهای اسلامی و فاجعه منا با شکل و فرمی جدیدی در این نمایشگاه ارائه شده است و از نکات حائز اهمیت در این نمایشگاه حضور هنرجویان کلاس های بازیگری بسیج هنرمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر به عنوان بازیگر - مجسمه است که در نوع خود برای اهالی شهرستان جالب خواهد بود.

این نمایشگاه که روز یکشنبه آغاز شد، ساعت ۱۷ عصر روز دوشنبه نیز در روبروی مسجد جامع نوشهر برپا می شود.

کد مطلب 4097066

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