۳۱ واحد تولیدی بخش کشاورزی مجوز تغییر کاربری دریافت کردند

عباس آقاعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۶ تا کنون ۳۱ فقره پرونده تبصره ۴ الحاقی و طرحهای وابسته به بخش کشاورزی اجازه تغییر کاربری دریافت کردند.

وی افزود: این واحدهای تولیدی شامل دامپروری، مرغداری و گلخانه بود که پرونده آنها در کمیته فنی امور اراضی شهرستان بررسی و اجازه تغییر کاربری به آنها داده شد.

علیخانی تاکید کرد: بر طبق تبصره ۴ الحاقی، کلیه واحدهای تولیدی وابسته به بخش کشاورزی با داشتن شرایط قانونی مربوطه و پس از مطرح شدن در کمیته امور اراضی اجازه تغییر کاربری می یابند.