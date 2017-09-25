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۳ مهر ۱۳۹۶، ۹:۲۶

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:

۳۱ واحد تولیدی بخش کشاورزی مجوز تغییر کاربری دریافت کردند

۳۱ واحد تولیدی بخش کشاورزی مجوز تغییر کاربری دریافت کردند

قزوین- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: ازابتدای سال‌جاری تاکنون ۳۱ واحد تولیدی بخش کشاورزی اجازه تغییر کاربری دریافت کردند.

عباس آقاعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:  از ابتدای سال ۹۶ تا کنون  ۳۱ فقره پرونده تبصره ۴ الحاقی و طرحهای وابسته به بخش کشاورزی اجازه تغییر کاربری دریافت کردند.

وی افزود: این واحدهای تولیدی  شامل دامپروری، مرغداری و گلخانه  بود که پرونده آنها  در کمیته فنی امور اراضی شهرستان بررسی و اجازه تغییر کاربری به آنها داده شد.

علیخانی تاکید کرد: بر طبق تبصره ۴ الحاقی، کلیه واحدهای تولیدی وابسته به بخش کشاورزی با داشتن شرایط قانونی مربوطه و پس از مطرح شدن در  کمیته امور اراضی اجازه تغییر کاربری می یابند.

کد مطلب 4097097

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