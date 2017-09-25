زمینه برای حضور دانش آموزان و دانشجویان در نماز جمعه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی نکونام عصر یکشنبه در جلسه سومین نشست شورای اقامه نماز چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بایستی از افراد نخبه و با استعداد به منظور توسعه، گسترش و ترویج فرهنگ نماز و ایمان به پروردگار استفاده شود چراکه تاثیر بسزایی در این زمینه خواهند داشت.

وی در ادامه گفت: باید در راستای اشاعه فرهنگ برگزاری و اقامه نماز در مراکز علمی و دانشگاهی که تاثیر و نقش آن به خوبی ملموس و قابل مشاهده باشد.

برپایی نماز در مراکز علمی و آموزشی چهارمحال و بختیاری ضروری است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: باید به منظور تقویت و برپایی نماز در مراکز علمی آموزشی از جمله مدارس و دانشگاه ها باید برنامه هایی تدوین و اجرا که سبب یک پیوند قوی و منسجم بین افراد و نماز ایجاد شود.

حجت الاسلام نکونام تاکید کرد: با استفاده از راهکارهای مختلف زمینه حضور دانش آموزان و دانشجویان به نماز جمعه فراهم شود و در مناسبت های مختلف از این افراد تقدیر به عمل آید.

وی یادآور شد: متولی احداث پروژه مسجد در محل پلیس راه شهرکرد- اصفهان ستاد اقامه نماز و همچنین فرماندار شهرکرد است.

ترویج فرهنگ نماز در جامعه نیازمند مشارکت همه دستگاه و سازمان ها است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: اگر مردم جامعه روح خود را با نماز تلفیق دهند به خوبی می توان تاثیر آن را در جامعه احساس کرد و اگر این مهم تحقق پیدا نکند، جامعه از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین نکونام افزود: باید نماز ظهر عاشورا با حفظ ارزش های اسلامی با شکوه برگزار شود و افراد بسیار زیادی در روز عاشورا برای زنده نگه داشتن ارزش نماز شهید شده اند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: ترویج فرهنگ نماز در جامعه نیازمند مشارکت همه دستگاه و سازمان ها است.