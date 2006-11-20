سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر را در فلسطین محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "لویز اربور" کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان بازدید امروز خود از شهرک بیت حانون در نوار غزه که اخیرا شاهد حملات وسیع ارتش اسرائیل بود، گفت: نمی توان در برابر نقض حقوق بشر در سرزمین فلسطین سکوت کرد.

ارتش اسرائیل اخیرا در عملیاتی علیه نوار غزه موسوم به "ابر پاییز"، صدها شهروند بی گناه فلسطینی بویژه زنان و کودکان را در شهرک بیت حانون به خاک و خون کشید.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران گفت: روشن است که غیرنظامیان به شدت در معرض اینگونه اقدامات اسرائیل قرار دارند.

گفتنی است؛ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیرا اعزام هیئتی برای تحقیق درباره جنایات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک بیت حانون در نوار غزه را تصویب کرد.

در همین حال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز اخیرا با صدور قطعنامه ای با اکثریت قاطع آراء توقف عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و عملیات تلافی جویانه مبارزان فلسطینی را خواستار شد.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از بازدید از شهرک بیت حانون با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و در گفتگو با خبرنگاران بازدید خود را "تجربه ای موثر" توصیف کرد و گفت: این موضوع نشان دهنده بی ثباتی وضعیت غیرنظامیان بویژه در غزه است.