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۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱

واکنش رئیس دانشگاه شهیدبهشتی به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا

واکنش رئیس دانشگاه شهیدبهشتی به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا

رئیس دانشگاه شهیدبهشتی گفت: سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا برای ما دانشگاهیان مسئولیت‌آور و قابل تأمل است، باید کاری کنیم تا با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، کشورمان کمتر مورد تهدید قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، حسن صدوق، در چهارمین جلسه شورای دانشگاه در واکنش به سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در اجلاس سالانه سازمان ملل گفت: دونالد ترامپ سخنان سخیفانه و رذیلانه‌ای علیه کشور ما به ‌کار برده که این سخنان شایسته خود او و رژیم غاصب صهیونیستی است و در واقع حرف‌های او چیزی نیست جز آنچه نتانیاهو همواره اظهار داشته است.

وی ادامه داد: متأسفیم برای کشوری مثل آمریکا که با دارا بودن بخش قابل توجهی از تولید جهان و برخورداری از ثروت و جمعیت، فرد بی‌مایه و سبکی مانند ترامپ در رأس قدرت آن قرار گرفته است.

 رئیس دانشگاه شهید بهشتی افزود: سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا برای ما دانشگاهیان مسئولیت‌آور و قابل تأمل است، باید کاری کنیم تا با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، کشورمان کمتر مورد تهدید قرار گیرد.‌

کد مطلب 4097123
زهرا سیفی

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