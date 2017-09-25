کارگروه تعیین راهکارهای ارتقا در دانشگاه الزهرا(س) تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا(س)، نشست تخصصی بررسی جایگاه دانشگاه الزهرا (س) در نظام های رتبه بندی و راهکارهای ارتقا این دانشگاه برگزار شد.

مهمترین موضوعاتی که در این نشست مورد بررسی و تبادل نظر اعضا قرار گرفت شامل بررسی جایگاه دانشگاه الزهرا (س) در نظام های رتبه بندی بین المللی به ویژه رتبه بندی تایمز، بررسی تجارب دانشگاه های داخلی و خارجی، ارائه برخی راهکارهای ارتقای جایگاه دانشگاه، تاکید بر نقش و جایگاه برنامه عملیاتی سال ۹۷-۹۶ و ضرورت تدوین برنامه ۶ ماهه برای ارتقای جایگاه دانشگاه بود.

تشکیل کارگروه آموزشی و کارگروه پژوهشی و تعیین شاخص های و راهکارهای ارتقا دانشگاه از جمله تصمیم های اتخاذ شده در این جلسه است.