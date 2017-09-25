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۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹

المعلم:همه‌پرسی کردستان مردود است و دمشق آن را به رسمیت نمی‌شناسد

المعلم:همه‌پرسی کردستان مردود است و دمشق آن را به رسمیت نمی‌شناسد

«ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه ضمن مردود دانستن همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق از دولت مرکزی، تأکید کرد: ما با هر اقدامی که منجر به تجزیه عراق شود، مخالف هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه در سخنانی تأکید کرد که دمشق همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از دولت مرکزی بغداد را مردود می داند.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: ما با هر اقدامی که منجر به تجزیه عراق شود مخالف هستیم و موضع خود را به دولتمردان سوری ابلاغ کرده ایم. 

ولید المعلم همچنین اظهار داشت: دمشق تنها عراق واحد را به رسمیت می شناسد. 

وزیر خارجه سوریه همچنین با اشاره به مذاکرات آستانه تأکید کرد: این مذاکرات به فضل تلاش های ایران و روسیه، مثبت بود.

المعلم ادامه داد: الحاق ادلب به مناطق کاهش تنش نتیجه مهمی بود که در مذاکرات آستانه محقق شد. 

وی همچنین ضمن انتقاد شدید از اقدامات ائتلاف آمریکایی در سوریه گفت: این ائتلاف تاکنون دهها غیرنظامی سوری را به کام مرگ کشانده و زیرساخت های سوریه را نیز تخریب کرده است.

کد مطلب 4097177

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