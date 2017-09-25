انتظار از استاندار بالا کشیدن سقف سیاسی و فرهنگی قزوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، نصرت اله علیرضایی در این باره اظهار کرد: استان قزوین از ظرفیت های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی و گردشگری برخوردار است که متاسفانه آن طور که باید و شاید در سطوح ملی و بین المللی نتوانسته ایم آنها را معرفی کنیم.

وی افزود: البته این موضوع که دلایل خاص خود را دارد و باید آسیب شناسی شود اما یک بخشی به ناهماهنگی ها، عدم توانمندی و بی برنامگی در این حوزه ها برمی گردد که متولیان امر نتوانستند قزوین را بشناسانند و بتوانند در سایه معرفی آن هم سرمایه گذاران را وارد استان کرده و هم گردشگران را در اقتصاد استان سهیم کنند اگر ما این نگاه و رویکرد را داشته باشیم باید ورودی های استان قزوین را ساماندهی کنیم.

مدیرکل روابط عمومی استانداری اظهار داشت: استان قزوین از معدود استان هایی است که ورودی های بدمنظره ای دارد همه استان ها وقتی دروازه های خود را از چند کیلومتر پیشتر باز می کنند و متوجه می شوید که وارد چه استانی شده اید ورودی ویترین یک استان در سطوح و بخش های مختلف است که قزوین از این موضوع محروم است.

علیرضایی گفت: موضوع دیگری که باید در اولویت قرار گیرد این است که بتوانیم سقف سیاسی و فرهنگی قزوین را بالا ببریم. استان قزوین سقف سیاسی کوتاهی دارد و به همین دلیل استان نخبه گریزی است.

وی ادامه داد: قزوین شخصیت های بزرگی در صد سال اخیر داشته که هیچ کدام نتوانسته اند در این استان ماندگار شوند زیرا شان و احترام آنها به درستی شناخته نشده است و قدر ندیده اند و در صدر ننشسته اند نه تنها از آنها استفاده نکردیم بلکه فضایی ایجاد شد که آنها از استان قزوین رفتند.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان خاطرنشان کرد: استاندار جدید باید فضا و بستری ایجاد کند که قزوین از این ذخایر فرهنگی و علمی حداکثر استفاده را ببرد و این نیازمند این است که قدری سقف سیاسی قزوین بلندتر شود فضا و بستری برای فعالیت های سیاسی فرهنگی و اجتماعی فراهم شود و احزاب و تشکل های سیاسی بتوانند در فضایی توام با امنیت فعالیت و کادرسازی کنند و آموزش های سیاسی بدهند.

علیرضایی بیان کرد: ما در قزوین به فضایی پرشور سیاسی و فرهنگی با استفاده از ظرفیت جوانان سازمان های مردم نهاد و بانوان نیاز داریم.

وی افزود: از سویی دیگر قزوین با معظلات جدی مانند خشکسالی و بحران آب مواجه است همیشه شعار حل بحران کم آبی را مطرح کرده ایم اما حقیقتا تاکنون یک برنامه منسجم و هدفمند برای حل بحران آب و مساله دشت قزوین تبیین نکرده ایم.

مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین گفت: هنوز نمی دانیم چه محصولاتی باید در دشت قزوین کشت شود که این موضوع مستقیما بر عهده جهاد کشاورزی است که تا به امروز نتوانسته الگوی کشت مناسب ظرفیت آبی قزوین را ارائه کرده و بر اجرای آن نظارت کند.