راه اندازی سیستم آنلاین قرائت آب بها/ امکان صدور و پرداخت آنلاین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان، فیض الله پاسره در این باره گفت: این شرکت برای اولین بار از سیستمی بهره برداری کرد که تمام مراحل قرائت تا پرداخت آب بها به صورت کاملا الکترونیک و بدون دخالت انسانی صورت می گیرد و امکان پرداخت درب منازل برای روستائیان فراهم شده است.

پاسره تصریح کرد: سیستم آنلاین قرائت، صدور قبض و پرداخت آنلاین درب منازل، برای اولین بار در کهگیلویه و بویراحمد به مرحله اجرا درآمد و از این پس روستائیان با حذف هزینه های زائد و اطمینان صد درصدی، آب بهای خود را پرداخت می کنند.

مدیرعامل آبفای روستایی استان گفت: در مرحله اول این طرح، شهرستان بویراحمد به عنوان پایلوت انتخاب، شد، و ۴۰۰۰ مشترک این شهرستان از خدمات این روش نوین بهره مند شدند.

وی افزود: این طرح هم اکنون برای کل استان عملیاتی شده است و به جای ۱۹۸ آبدار، ۴۳ نفر وظیفه قرائت قبوض را بر عهده خواهند داشت و از ظرفیت سایر آبدارها برای خدماتی از جمله تعمیرات، کلرزنی و تاسیسات استفاده می شود.

پاسره بیان کرد: علاوه بر افزایش اعتماد مشترکان، حذف هزینه رفت و آمد به شهر برای پرداخت قبوض، افزایش سرعت و کیفیت قرائت، رسیدگی سریع به شکایت و گلایه مندی روستائیان، حذف گلوگاه های فساد در چرخه قرائت تا پرداخت قبوض و حفاظت از محیط زیست با حذف تدریجی قبض کاغذی از سایر مزایای این شیوه است.

وی ابراز داشت: کاهش دوره وصول، افزایش درآمد ها، توزیع عادلانه آب، ترغیب مشترکان به صرفه جویی و مدیریت بهتر منابع آبی نیز از مزایای این برنامه است.

پاسره با اشاره به وظیفه همه دستگاه ها در اجرای فرامین اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه ها، تصریح کرد: سالانه قریب به ۴۰ میلیون تومان برای صدور قبض های کاغذی هزینه می شد و با این روش هزینه ها را به زیر ۷ میلیون تومان رساندیم.

وی گفت: یک دستگاه تلفن همراه، پرینتر همراه و دستگاه پرداخت ابزار مورد استفاده در این روش است که با نظارت کامل اداره مشترکین، توسط ۴۳ آبدار به روستائیان استان خدمت رسانی می کنند.

مدیرعامل آبفای روستایی استان تصریح کرد: یکی از زیرساخت های جدی مد نظر ما اینترنت است که امیدواریم با توسعه پهنای باند اینترنت در مناطق روستایی استان شاهد رفع مشکلات در این حوزه و افزایش حداکثری کارایی این روش باشیم.

فیض اله پاسره در پایان خاطر نشان کرد: سیستم پیامکی نیز برای دسترسی آسان روستائیان به مدیران شرکت راه اندازی شده است، که بدون هزینه به بیان خواسته ها، مشکلات و انتقادات خود هم در حوزه های اجرایی و عملیاتی و هم انسانی بپردازند و در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت کنند.