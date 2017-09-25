افزایش ۱۵درصدی نرخ کرایه اتوبوس در ورامین/کرایه های جدید اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خوانساریان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس مصوبه شورای ترافیک شهرستان نرخ کرایه اتوبوس های درون شهری و برون شهری ۱۵ درصد افزایش یافت.

وی افزود: بر اساس این مصوبه نرخ کرایه اتوبوس درون شهری از میدان بسیج تا میدان پوئینک ۶۵۰ تومان و کرایه ورامین به قرچک ۹۵۰ تومان تعیین شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین گفت: همچنین کرایه مسیر میدان رازی( چوب بری ) تا ترمینال جنوب و بر عکس۱۵۹۰ تومان و خط ورامین به شوش دو هزار تومان،ورامین به شهرری ۱۴۰۰ تومان ،ورامین به خاوران ۲۰۰۰ هزار تومان افزایش یافت ضمن اینکه نرخ کرایه ها هم اکنون به اتوبوس ها ابلاغ شده و از امروز این کرایه ها اعمال می شود.

وی بیان داشت: ۱۴۲۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس کار حمل و نقل مسافران درون شهری و برون شهری ورامین را در ۶ مسیر انجام می دهند.

خوانساریان گفت: ناوگان اتوبوس رانی ورامین از عمری افزون بر ۲۵ سال برخوردار می باشند که فرسودگی این خودروها مشکلات عدیده ای را برای حمل و نقل مسافران به همراه دارد به گونه ای که از تمامی ظرفیت موجود نمی توان در حوزه حمل و نقل استفاده کرد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین افزود: زوج و فرد شدن مسیر تردد اتوبوس های ورامین به سمت ترمینال جنوب از پل بعثت ، یکی دیگر از مشکلات اتوبوس داران ورامین است و این امر باعث شده تا این افراد عملا ۱۵ روز در ماه کار کنند که با مساعدت معاون ترافیک شهرداری تهران و مصوبه شورای ترافیک استانداری تهران قرار شده که پس از آماده سازی پایانه جوانمرد قصاب ایستگاه ورامین به این مکان منتقل تا مشکل مردم رفع شود.

وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را با شماره تلفن و٠٩١٢٨٩٢٠٧٦٥-۰۹۳۶۴۸۱۳۴۶۸واحد بازرسی سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین در میان گذارند.