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۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۵

برگزاری دیدار سپیدرود - استقلال در ورزشگاه عضدی

برگزاری دیدار سپیدرود - استقلال در ورزشگاه عضدی

بعد از بازدید رییس کمیته مسابقات لیگ برتر از دو ورزشگاه سردار جنگل و شهید عضدی، ورزشگاه شهید عضدی بعنوان میزبان سپیدرود مقابل استقلال انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بازید رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ از دو ورزشگاه دکتر عضدی و سردارجنگل رشت، در نهایت رای به برگزاری مسابقه سپیدرود و استقلال در ورزشگاه عضدی داده شد.

سعید فتاحی درباره آماده نشدن ورزشگاه سردار جنگل رشت برای بازی سپیدرود و استقلال گفت: قرار بود این ورزشگاه برای بازی سپیدرود و نفت آبادان آماده شود، اما برخی ایرادهای آن هنوز برطرف نشده است.

وی افزود: در حال حاضر چمن ورزشگاه مشکلی ندارد، اما بخشی دیگر از ورزشگاه تکمیل نشده است و به همین دلیل بازی در عضدی برگزار می‌شود. چمن هر دو ورزشگاه مصنوعی است و برای استقلالی‌ها فرقی نمی‌کند در کدام ورزشگاه بازی کنند.

دیدار دو تیم استقلال و سپیدرود از ساعت ۱۶:۱۵ سه شنبه و به میزبانی تیم سپیدرود در ورزشگاه شهید عضدی برگزار می شود. این دیدار در چارچوب هفته هشتم رقابت های لیگ برتر است. 

کد مطلب 4097269

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