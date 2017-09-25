برگزاری دیدار سپیدرود - استقلال در ورزشگاه عضدی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بازید رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ از دو ورزشگاه دکتر عضدی و سردارجنگل رشت، در نهایت رای به برگزاری مسابقه سپیدرود و استقلال در ورزشگاه عضدی داده شد.

سعید فتاحی درباره آماده نشدن ورزشگاه سردار جنگل رشت برای بازی سپیدرود و استقلال گفت: قرار بود این ورزشگاه برای بازی سپیدرود و نفت آبادان آماده شود، اما برخی ایرادهای آن هنوز برطرف نشده است.

وی افزود: در حال حاضر چمن ورزشگاه مشکلی ندارد، اما بخشی دیگر از ورزشگاه تکمیل نشده است و به همین دلیل بازی در عضدی برگزار می‌شود. چمن هر دو ورزشگاه مصنوعی است و برای استقلالی‌ها فرقی نمی‌کند در کدام ورزشگاه بازی کنند.

دیدار دو تیم استقلال و سپیدرود از ساعت ۱۶:۱۵ سه شنبه و به میزبانی تیم سپیدرود در ورزشگاه شهید عضدی برگزار می شود. این دیدار در چارچوب هفته هشتم رقابت های لیگ برتر است.