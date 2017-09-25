توسعه خراسان جنوبی در گرو رونق محصولات استراتژیک است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: آنچه که امروز از آن به سپاه تعبیر می شود در واقع تجسم انسان مسلمانی بوده که در هر صحنه ای برای دفاع از اسلام، مسلمین و مستضعفان آماده است.

وی با بیان اینکه امروز مجموعه ای متشکل از این انسان ها به سپاه نامگذاری شده است، بیان کرد: اما اگر کسی خارج از این چارچوب دارای عقیده و آمادگی باشد این اسم به آن ها نیز اطلاق می شود همچنان که در ابتدای اسلام نیز این انسان ها وجود داشتند و ابوذر و عمار یاسر از جمله این افراد بودند.

اقتصاد به معنای خون جامعه است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، حفظ و حراست از جان، مال، ناموس، آب و خاک و استقلال در برابر بیگانگان را نیاز امروز کشور عنوان کرد و گفت: در کنار همه این ها مسائل اقتصادی مهمترین نیازی است که باید به آن پرداخته شود.

عبادی با بیان اینکه اقتصاد به معنای خون جامعه بوده که اگر ضعیف شود جامعه زانو می زند، بیان داشت: در عین حال که دشمن به دنبال این است که اقتصاد کشور را به زانو در آورد و برخی بی خیال هستند همت بر این است که به هر نحوی به اقتصادی که مصمون از توطئه های دشمن باشد کمک کنیم.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد، بیان داشت: نباید منتظر برنامه سازمان ها و نهادها باشیم و در این زمینه استان هایی همچون خراسان جنوبی مستلزم نگاه ویژه هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: در این استان ها به دلیل خشکسالی های چندین ساله و کم آبی تهدید تخلیه روستاها وجود دارد و کمک در این زمینه از هر جهت لازم است.

عبادی با بیان اینکه مسئله اشتغال پایدار و سرمایه گذاری به هر اندازه ای که ممکن است باید توسط سپاه پاسداران دنبال شود، بیان کرد: این در حالی است که همزمان خطرات فرهنگی، دینی و امنیتی مردم را تهدید می کند.

وی اضافه کرد: هر چند آن هایی که باید این مسائل را دنبال کنند دستگاه های دیگر هستند و توقع این ها از سپاه توقع بیجایی است اما سپاه همواره با مردم و محرومین بوده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه باید از سوی مسئولان مربوطه پیگیری می شد تا منابع محدود آبی در استان برای آبیاری غرقابی استفاده نشود، عنوان داشت: باید امکاناتی برای توسعه آبیاری قطره ای و کشت درختان مقاوم در برابر خشکسالی فراهم شود.

عبادی تأکید کرد: صرفه و صلاح استان این است که محصولات استراتژیک استان توسعه یابد و چون این محصولات انحصاری هستند در دنیا نیز مشتری خواهند داشت.

اینترنت پرسرعت برای روستایی که نان شب ندارد اولویت نیست

وی همچنین به سهم چشم گیر عشایر در تولید ومحصولات دامی و صنایع دستی اشاره کرد و افزود: این سهم نباید نادیده گرفته شود و باید تمهیداتی اندیشیده شود که محصولات تولیدی آن ها روی دستشان باقی نماند و سهم دلالان نشود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه در کنار همه این ها مسائل فرهنگی مهمترین موضوعاتی هستند که در ذیل آن ها مسائل سیاسی تعبیر می شود، افزود: وقتی روستایی که به نان شب خود درمانده است و اقدام جدی برای او صورت نگرفته از اینترنت پرسرعت برخوردار می شود طبیعی است که با شکم گرسنه ذهن یک جوان روستایی به سمت مسائلی منحرف می شود که اولویت او نیست.

عبادی ادامه داد: اینجاست که سپاه باید مسائل را بررسی و اولویت بندی کرده و بر اساس اولویت ها مردم یاری کند هر چند خود سپاه نیز مصونیت نداشته و با وجود همه خدماتی که انجام می دهد تخریب می شود.

تفکر حق طلبی در جامعه امروز کارساز است

وی با بیان اینکه تقارن دهه محرم و امر به معروف و نهی از منکر با هفته دفاع مقدس بسیار پرمعنی است، عنوان داشت: همین صحنه امر به معروف، مبارزه با ظلم، کمک به مظلوم، رسوار کردن مستکبرین همه مصادیق عاشورا و جبهه انقلاب و استکبار جهانی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی امام حسنی را سمبل عدالت خواهی در برابر ظلم دانست و گفت: اربعین حسینی امروز یک سمبلیک جهانی شده برای آن هایی که عدالت خواه هستند.

عبادی اضافه کرد: انچه که امروز کارساز است تفکر حق طلبی و تفکر شهید حججی هاست.